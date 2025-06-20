Це один з об’єктів, де Іран виробив уран, збагачений до 60%.

Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило, що через вчорашній удару Ізраїлю були пошкоджені ключові будівлі заводу з виробництва важкої води в іранському місті Арак.

Про це інформує МАГАТЕ.

"19 червня зазнав удару важководний дослідницький реактор у Хондабі, що перебував у стадії будівництва. Оскільки реактор не функціонував і не містив ядерних матеріалів, генеральний директор Гроссі зазначав, що радіологічні наслідки не очікуються. Хоча спочатку пошкодження розташованого поблизу заводу з виробництва важкої води не було помітно, зараз оцінюється, що ключові будівлі цього о‘бєкту, включно з установкою дистиляції, пошкоджені", - йдеться у пресрелізі.

В агентстві додали, що об’єкт збагачення урану в Натанзі зазнав удару 13 червня, знищено наземну частину пілотного заводу зі збагачення палива: одного з об’єктів, де Іран виробляв уран, збагачений до 60% за вмістом ізотопу U-235. Крім того, було здійснене пряме ураження підземних залів збагачення на об’єкті в Натанзі. За межами об’єкта не було зафіксовано радіологічних викидів, однак усередині самого заводу зафіксоване обмежене радіологічне та хімічне забруднення.

Також на ядерному об’єкті в Ісфагані через атаки тиждень тому пошкоджені чотири будівлі: центральна хімічна лабораторія, завод із переробки урану, підприємство з виробництва палива для тегеранського реактора та об’єкт з обробки збагаченого металевого урану, який перебував на етапі будівництва, як й в випадку з Натанзом, рівні радіації за межами об’єкта залишаються незмінними.

Днями МАГАТЕ також повідомило, що має інформацію про ураження двох підприємств із виробництва центрифуг — майстерні TESA в Караджі та Тегеранського дослідницького центру. Обидва об’єкти раніше перебували під моніторингом і перевіркою МАГАТЕ в межах Спільного всеосяжного плану дій (СВПД). У Тегеранському дослідницькому центрі уражено будівлю, де вироблялися та тестувалися ротори до вдосконалених центрифуг. У майстерні в Караджі знищені дві будівлі, де виготовлялися різні компоненти центрифуг.

Проте вчора МАГАТЕ несподівано заявило, що Іран не намагався створити ядерну зброю.