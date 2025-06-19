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МАГАТЕ несподівано заявило, що Іран не намагався створити ядерну зброю

19 червня 2025, 09:42
МАГАТЕ несподівано заявило, що Іран не намагався створити ядерну зброю
Фото: dpa
Занепокоєння викликало лише те, що Іран єдина в світі країна, яка самостійно збагачувала уран.

Ядерний наглядовий орган Міжнародного агентства з атомної енергії стверджує, що Тегеран не намагався створити зброю.

Про це передає Sky News.

"Ми дійшли висновку, що не можемо стверджувати, що наразі в Ірані здійснюються будь-які систематичні зусилля щодо виробництва ядерної зброї", - заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

За його словами, в звіті МАГАТЕ, який широко цитував Ізраїль, зазначено, що Іран збагачує уран на 60%, і це єдина країна у світі, яка це робить, тому були підстави для занепокоєння.

Проте ще днями МАГАТЕ виявило ознаки удару по підземних ядерних об'єктах Ірану.

Крім того, ще в березні стало відомо, що Іран нарощує уран, близький до рівня для створення ядерної зброї.

 

ІранМАГАТЕ

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