МАГАТЕ несподівано заявило, що Іран не намагався створити ядерну зброю

Занепокоєння викликало лише те, що Іран єдина в світі країна, яка самостійно збагачувала уран.

Ядерний наглядовий орган Міжнародного агентства з атомної енергії стверджує, що Тегеран не намагався створити зброю.

Про це передає Sky News.

"Ми дійшли висновку, що не можемо стверджувати, що наразі в Ірані здійснюються будь-які систематичні зусилля щодо виробництва ядерної зброї", - заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

За його словами, в звіті МАГАТЕ, який широко цитував Ізраїль, зазначено, що Іран збагачує уран на 60%, і це єдина країна у світі, яка це робить, тому були підстави для занепокоєння.

Проте ще днями МАГАТЕ виявило ознаки удару по підземних ядерних об'єктах Ірану.

Крім того, ще в березні стало відомо, що Іран нарощує уран, близький до рівня для створення ядерної зброї.