МАГАТЕ несподівано заявило, що Іран не намагався створити ядерну зброю
Ядерний наглядовий орган Міжнародного агентства з атомної енергії стверджує, що Тегеран не намагався створити зброю.
Про це передає Sky News.
"Ми дійшли висновку, що не можемо стверджувати, що наразі в Ірані здійснюються будь-які систематичні зусилля щодо виробництва ядерної зброї", - заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
За його словами, в звіті МАГАТЕ, який широко цитував Ізраїль, зазначено, що Іран збагачує уран на 60%, і це єдина країна у світі, яка це робить, тому були підстави для занепокоєння.
Проте ще днями МАГАТЕ виявило ознаки удару по підземних ядерних об'єктах Ірану.
Крім того, ще в березні стало відомо, що Іран нарощує уран, близький до рівня для створення ядерної зброї.