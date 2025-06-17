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ПОЛІТИКА

МАГАТЕ виявило ознаки удару по підземних ядерних об'єктах Ірану

17 червня 2025, 16:43
МАГАТЕ виявило ознаки удару по підземних ядерних об'єктах Ірану
Фото: dpa
Після атаки Іран визнав факт пошкоджень, однак назвав їх "косметичними".

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) виявило додаткові ознаки, які свідчать про пряме влучання ізраїльських ракет по підземних залах для збагачення урану на ядерному обʼєкті в іранському Натанзі.

Такі висновки агентство зробило після аналізу деталізованих супутникових знімків, отриманих після атаки Ізраїлю на іранські ядерні об’єкти. Водночас на інших ключових об'єктах — у Ісфагані та Фордо — змін не зафіксовано.

Армія оборони Ізраїлю 13 червня офіційно заявила, що завдала серйозної шкоди головному ядерному обʼєкту в Натанзі, включно з підземною інфраструктурою та центрифугами. У Натанзі розташовані два ключові об’єкти, пов’язані з іранською програмою збагачення урану, один з яких — великий підземний завод.

За даними Інституту науки та міжнародної безпеки, ще з 2003 року вважалося, що підземний комплекс у Натанзі має два великі зали, де розміщено каскади центрифуг. Після атаки Іран визнав факт пошкоджень, однак назвав їх "косметичними".

Анонімний представник ізраїльської влади заявив CNN 16 червня, що є ознаки обвалу підземної частини об’єкта. Водночас МАГАТЕ раніше повідомляло лише про поверхневі пошкодження, і не підтверджувало серйозних ушкоджень на підземному рівні.

Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі після першої атаки заявляв, що не зафіксовано ознак ударів по каскадному залу під землею. Утім, він визнав, що втрата електроживлення могла призвести до пошкодження центрифуг, розміщених у глибині об'єкта.

OSINT-аналітик Damien Symon опублікував супутникові знімки після атаки, які вказували на серйозні пошкодження інфраструктури, однак тоді не було можливості точно оцінити стан підземних залів.

Нові дані МАГАТЕ посилюють побоювання щодо можливого поглиблення ізраїльсько-іранської ескалації довкола ядерної програми Тегерана.

Ізраїльядерна зброяІранМАГАТЕ

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