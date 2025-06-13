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ПОЛІТИКА

Ізраїль завдав удару по більше ніж сотні цілей на території Ірану

13 червня 2025, 10:18
Ізраїль завдав удару по більше ніж сотні цілей на території Ірану
Фото: з вільного доступу
Унаслідок атаки, за повідомленням Збройних сил Ізраїлю, було ліквідовано щонайменше трьох найвищих представників іранського військового командування.

У ніч на 13 червня Ізраїль здійснив масштабну повітряну операцію проти Ірану, завдавши ударів по понад 100 стратегічних цілях на території країни. Унаслідок атаки, за повідомленням Збройних сил Ізраїлю, було ліквідовано щонайменше трьох найвищих представників іранського військового командування.

Як зазначається у заяві армії оборони Ізраїлю, до авіаударів були залучені 200 винищувачів, які атакували військові об’єкти по всьому Ірану. Серед цілей — командні центри, схованки зброї та укриття високопосадовців. Підтверджується ліквідація:

  • начальника Генерального штабу Збройних сил Ірану Мохаммада Хосейна Багері;
  • командувача Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Хосейна Саламі;
  • командувача Командування з надзвичайних ситуацій "Хатам аль-Анбія" Голама-Алі Рашида.

За інформацією CNN, перед початком атаки Ізраїль провів спеціальну інформаційну операцію з дезінформації. Її мета — переконати іранську сторону, що напад не планується.

Ізраїльський чиновник на умовах анонімності заявив, що так звана "операція обману" включала поширення навмисно хибних меседжів через ЗМІ та політичних оглядачів, аби ввести в оману Тегеран. План був засекреченим і реалізовувався за участю обмеженого кола довірених осіб.

Наразі офіційний Тегеран не оприлюднив офіційної реакції на події.

Операція стала одним із наймасштабніших авіаударів за останні роки й може призвести до подальшого загострення ситуації на Близькому Сході.

У свою чергу Іран запустив на Ізраїль більш ніж 100 безпілотників після атаки на свої ядерні та інші воєнні об'єкти в ніч на п’ятницю, 13 червня, повідомив прессекретар Армії оборони Ізраїлю (Цахал) Еффі Дефрін.

ІзраїльІранатака

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