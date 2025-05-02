Ізраїль атакував ціль біля президентського палацу в Сирії
02 травня 2025, 12:07
Фото: Укрінформ
Перед цим уряд прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу попередив про втручання, якщо сирійська влада не захистить релігійну спільноту Друзи.
Сьогодні зранку ізраїльські військові завдали авіаударів по локації поблизу президентського палацу Сирії в столиці Дамаску.
Про це пише DW.
Удари відбулися після того, як уряд прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу попередив про втручання, якщо сирійська влада не захистить релігійну спільноту Друзи.
“Ізраїль завдав удару минулої ночі поблизу президентського палацу в Дамаску. Це чіткий сигнал сирійському режиму: ми не дозволимо сирійським силам розгортатися на південь від Дамаска або створювати будь-яку загрозу для громади друзів”, – заявив Нетаньягу у спільній заяві з міністром оборони Ізраїлем Кацем.
Ізраїльський удар стався після кількох днів міжконфесійних зіткнень між сунітськими бойовиками та членами друзської громади. Насильство сталося після того, як у соціальних мережах поширився аудіозапис, на якому чоловік критикує пророка Мухаммеда.
Аудіозапис приписують друзському священнослужителю, що викликало гнів серед мусульман-сунітів.
Внаслідок зіткнень десятки людей загинули або отримали поранення.