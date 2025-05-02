Ізраїль атакував ціль біля президентського палацу в Сирії

Перед цим уряд прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу попередив про втручання, якщо сирійська влада не захистить релігійну спільноту Друзи.

Сьогодні зранку ізраїльські військові завдали авіаударів по локації поблизу президентського палацу Сирії в столиці Дамаску.

Удари відбулися після того, як уряд прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу попередив про втручання, якщо сирійська влада не захистить релігійну спільноту Друзи.

“Ізраїль завдав удару минулої ночі поблизу президентського палацу в Дамаску. Це чіткий сигнал сирійському режиму: ми не дозволимо сирійським силам розгортатися на південь від Дамаска або створювати будь-яку загрозу для громади друзів”, – заявив Нетаньягу у спільній заяві з міністром оборони Ізраїлем Кацем.