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Ізраїль атакував військові об’єкти в столиці Сирії

19 лютого 2023, 11:11
Ізраїль атакував військові об’єкти в столиці Сирії
Фото: AFP
За попередньою інформацією, є загиблі та поранені.

Ізраїль завдав ракетного удару по столиці Сирії - Дамаску.  

Про це повідомляє Reuters.

Сирійські державні ЗМІ, посилаючись на військових, заявляють, що Ізраїль після опівночі завдав авіаударів по кількох районах столиці.
Зазначається, що пошкоджено кілька будівель у густонаселеному районі поблизу площі Омейяд у центрі Дамаску. Там знаходяться житлові багатоповерхівки, які перебувають під охороною.

Місцеві видання зазначають, що внаслідок ракетних ударів загинули щонайменше 5 осіб, ще 15 осіб отримали поранення. За попередніми даними, серед загиблих є цивільні.

"Це завдало шкоди кільком цивільним будинкам і завдало матеріальної шкоди низці районів Дамаска та його околиць", - заявляють сирійські військові.

 

 

 

 

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