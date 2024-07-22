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ПОЛІТИКА

Ізраїль буде ключовим союзником США, хто б не замінив Байдена – Нетаньягу

22 липня 2024, 18:29
Ізраїль буде ключовим союзником США, хто б не замінив Байдена – Нетаньягу
Біньямін Нетаньягу. Фото: radiosvoboda.org
Нетаньягу зазначає, що вороги Ізраїля мають знати, що США та Ізраїль стоять разом.

Ізраїль буде найсильнішим союзником Сполучених Штатів на Близькому Сході незалежно від того, хто буде обраний президентом у листопаді, заявив прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу сьогодні перед вильотом до Вашингтона, де він виступить перед Конгресом США.

Про це пише Reuters.

Нетаньягу заявив, що подякує Байдену за все, що він зробив для Ізраїля протягом своєї кар'єри, і обговорить з ним такі питання, як звільнення ізраїльських заручників у Газі, перемога над палестинським ісламістським угрупованням Хамас і протистояння Ірану та його прибічникам в регіоні. Зустріч з Байденом попередньо запланована на 23 липня, якщо 81-річний президент одужає від Covid-19. А на 24 липня заплановано виступ Нетаньягу в Конгресі.

"Я скажу своїм друзям, що незалежно від того, кого американський народ обере своїм наступним президентом, Ізраїль залишається незамінним і сильним союзником Америки на Близькому Сході. У цей час війни й невизначеності важливо, щоб вороги Ізраїля знали, що Америка й Ізраїль стоять разом сьогодні, завтра і завжди", — сказав Нетаньягу, додавши, що хоче "закріпити двопартійну підтримку, яка так важлива для Ізраїля".

ІзраїльВибори в СШАБеньямін Нетаньягу

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