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Ізраїль два тижні проводитиме операцію проти Ірану — WSJ

13 червня 2025, 16:14
Ізраїль два тижні проводитиме операцію проти Ірану — WSJ
Фото: з вільного доступу
Схема може бути схожа на ту, яку Ізраїль застосував проти "Хізбалли".

Операція Ізраїлю проти ядерної програми, військового керівництва та ракетного арсеналу Ірану ще далеко не завершена, адже Ізраїль запланував 14 днів атак.

Про це повідомляє газета The Wall Street Journal, посилаючись на високопосадовців в Ізраїлі. 

Ймовірна тривалість кампанії відповідає очікуванням аналітиків, що одна хвиля ударів не зможе завдати достатньої шкоди ядерній програмі Ірану, а також комплексному підходу Ізраїлю до одночасного нападу на об'єкти, керівництво та арсенал Ірану, щоб обмежити можливість удару у відповідь, пише видання. 

Схема може бути схожа на ту, яку Ізраїль застосував проти "Хізбалли", коли обезголовив її керівництво і знищивши арсенал. 

Операція проти Ірану також може закінчитись переговорним договором, кажуть чиновник.

Протягом останньої доби Ізраїль завдав удару по більше ніж сотні цілей на території Ірану.

 

ІзраїльІранвійна

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