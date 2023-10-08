Ізраїль евакуює жителів вздовж Сектор Гази протягом доби
Про це повідомляє Haaretz.
"Ізраїльська армія ліквідувала понад 400 палестинських бойовиків та заарештувала десятки полонених. Наразі тривають бої у південному кібуці Кфар-Аза, а солдати намагаються звільнити заручників, яких утримують терористи ХАМАС", - сказав Даніель Хагарі.
ЦАХАЛу не дав прямої відповіді на питання, чи використовує ізраїльська армія процедури обстрілу дахів в Газі.
"Суть операції полягає в тому, що місцевих жителів, по будинках яких мають завдати ударів, заздалегідь попереджають про майбутні атаки, давши їм можливість евакуюватися", - додав речник.
Зазначимо, атака тривала з ранку 7 жовтня. Терористи вдарили тисячами ракет, а також кілька сотень бойовиків подолали стіни та напали на ізраїльські міста. Число жертв та постраждалих по обидва боки оцінюється сотнями.