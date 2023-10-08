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Ізраїль евакуює жителів вздовж Сектор Гази протягом доби

08 жовтня 2023, 18:37
Ізраїль евакуює жителів вздовж Сектор Гази протягом доби
Фото: Галина Грицишин
Речник Армії оборони Ізраїлю ЦАХАЛу Даніель Хагарі заявив, що країна евакуює всіх жителів міст поблизу кордону із Газою протягом доби.

Про це повідомляє Haaretz.

"Ізраїльська армія ліквідувала понад 400 палестинських бойовиків та заарештувала десятки полонених. Наразі тривають бої у південному кібуці Кфар-Аза, а солдати намагаються звільнити заручників, яких утримують терористи ХАМАС", - сказав Даніель Хагарі.

ЦАХАЛу не дав прямої відповіді на питання, чи використовує ізраїльська армія процедури обстрілу дахів в Газі. 

"Суть операції полягає в тому, що місцевих жителів, по будинках яких мають завдати ударів, заздалегідь попереджають про майбутні атаки, давши їм можливість евакуюватися", - додав речник. 

Зазначимо, атака тривала з ранку 7 жовтня. Терористи вдарили тисячами ракет, а також кілька сотень бойовиків подолали стіни та напали на ізраїльські міста. Число жертв та постраждалих по обидва боки оцінюється сотнями.

 

Ізраїльсектор Газаевакуація

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