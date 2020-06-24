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Ізраїль готовий направити гуманітарну допомогу на захід України

Гуманітарну допомогу можуть направити постраждалим від повені районам
Ізраїль готовий надати гуманітарну допомогу для постраждалих від повені на заході України районів. На сьогодні багато людей через удар стихії опинилося відрізаними від цивілізації.
Ізраїль готовий направити гуманітарну допомогу на захід України Фото: повені на заході України (cv.dsns.gov.ua)

Про це у Twitter повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає РБК - Україна.

За його словами, сьогодні він своїми очима побачив масштаби екологічної катастрофи.

"Ситуація критична, і я вдячний Ізраїлю за готовність надати першочергову гуманітарну допомогу для постраждалих регіонів", - зазначив Шмигаль.

Відзначимо, сьогодні прем'єр з іншими членами уряду знаходиться в постраждалих від повені областях. Очікується, що сьогодні буде прийнято рішення про виділення коштів на ліквідацію наслідків стихійного лиха.

Нагадаємо, що в Івано-Франківську область летить гелікоптер з майже трьома тоннами гуманітарного вантажу. У регіоні дуже обмежена видимість через складні погодні умови.

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24 06 2020 15:00
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