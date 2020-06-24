CУСПІЛЬСТВО НОВИНИІзраїль готовий надати гуманітарну допомогу для постраждалих від повені на заході України районів. На сьогодні багато людей через удар стихії опинилося відрізаними від цивілізації.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ізраїль готовий направити гуманітарну допомогу на захід України
Гуманітарну допомогу можуть направити постраждалим від повені районам
Фото: повені на заході України (cv.dsns.gov.ua)
Про це у Twitter повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає РБК - Україна.
За його словами, сьогодні він своїми очима побачив масштаби екологічної катастрофи.
"Ситуація критична, і я вдячний Ізраїлю за готовність надати першочергову гуманітарну допомогу для постраждалих регіонів", - зазначив Шмигаль.
Відзначимо, сьогодні прем'єр з іншими членами уряду знаходиться в постраждалих від повені областях. Очікується, що сьогодні буде прийнято рішення про виділення коштів на ліквідацію наслідків стихійного лиха.
Нагадаємо, що в Івано-Франківську область летить гелікоптер з майже трьома тоннами гуманітарного вантажу. У регіоні дуже обмежена видимість через складні погодні умови.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
24 06 2020 15:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Паводок в Чернівцях: рівень води у річці перевищив 6 метрів
- ВІДЕО Евакуація населення, затоплені дороги і траси: захід України охопила повінь
- ВІДЕО Шмигаль вилетів в Івано-Франківську область через ситуацію з паводками
- Зараз час величезних змін та потрясінь для всіх, зокрема, і для дітей
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
No articles