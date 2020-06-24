В Івано-Франківську область направили перший гелікоптер з 3 тоннами гумдопомоги

Шмигаль заявив, що найбільш складна ситуація у гірських районах

В Івано-Франківську область летить гелікоптер з майже трьома тоннами гуманітарного вантажу. У регіоні дуже обмежена видимість через складні погодні умови.

Про це повідомляє урядовий портал, передає РБК - Україна.

Так, після обльоту територій Івано-Франківської області прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що найбільш складна ситуація спостерігається у гірських районах. Там найбільше постраждали дороги і мости, а доставка повітряним транспортом ускладнена погодними умовами.

"Видимість дуже обмежена, тому поки що дуже обережно наші пілоти гелікоптерами доставляють вантажі туди, куди зараз це дозволяють погодні умови. Перший гелікоптер, що несе майже 3 тонни гуманітарного вантажу, уже в дорозі і виконує свою місію", - розповів глава уряду.

За його словами, частина доріг затоплена і люди відрізані від цивілізації.

"Вода, хліб, продукти харчування, медикаменти - це основні речі, які ми сьогодні вже відправили вертольотом у Верховинський район", - зазначив Шмигаль.

Глава уряду підкреслив, що зараз головний пріоритет - це евакуація до лікарень громадян, що опинилися на затоплених територіях.

Він зазначив, що о 14:00 проведуть засідання Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, де розглянуть виділення коштів для подолання наслідків стихії.

Нагадаємо, що негода на заході України вирує вже кілька днів. У 4-х областях зливи спричинили масштабну повінь, затопило автомагістралі і будинки. Десятки населених пунктів залишилися без світла і газу.