Ізраїль готує "відповідь" на безпрецедентну атаку Ірану

Уряд Ізраїлю планує "серйозну відповідь" на безпрецедентний запуск безпілотників з території Ірану.

Про це пише ізраїльське видання Times of Israel.

Видання, посилаючись на неназваного ізраїльського високопосадовця пише, що ізраїльське джерело заявило про очікування відповідь на атаку Ірану.

Сьогодні вночі Іран атакував Ізраїль: випустив 150 ракет і майже 200 безпілотників.

Армія Ізраїлю піднімала в повітря десятки винищувачів.