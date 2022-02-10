RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Ізраїль готується до нової хвилі репатріантів

Уряд країни готує новий пакет допомоги для репатріантів - зі спецфонду буде виділено додатково 25 млн доларів на їхню інтеграцію
Ізраїль готується до нової хвилі репатріантів Фото: globalaffairspress.com

Уряд Ізраїлю готується до нової хвилі репатріантів, які можуть прибути до країни найближчими місяцями через напад росії на Україну.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід, повідомляє РБК-Україна.

 

Лапід також заявив, що уряд готує новий пакет допомоги для репатріантів, які прибувають до єврейської держави. Зі спецфонду буде виділено додатково 25 млн доларів на інтеграцію іммігрантів.

За його словами, міністерство репатріації та інтеграції найближчими днями проведе низку нарад спеціальної комісії, щоб визначити порядок підготовки до нової хвилі масової репатріації євреїв в Ізраїль.

Нагадаємо, що Ізраїль не визнає анексію російською федерацією тимчасово окупованих територій України. Уряд країни підтримує суверенітет та територіальну цілісність України.

Також в Ізраїлі не виключили вивезення з росії тих громадян, які мають право на репатріацію та не хочуть воювати в Україні. Наразі проводяться консультації щодо можливого збільшення кількості рейсів з росії до Ізраїлю.

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 10 2022 20:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Виступ путіна був безглуздим навіть за його мірками. Поразка росії стає все невідворотнішою – Лоуренс Фрідман

Виступ путіна був безглуздим навіть за його мірками. Поразка росії стає все невідворотнішою – Лоуренс Фрідман

Лиманський котел для росіян. Путін скасував наказ про врятування частини росіян з котлу? – Том Купер

Лиманський котел для росіян. Путін скасував наказ про врятування частини росіян з котлу? – Том Купер

Гарматне м

Гарматне м'ясо. Мобілізація за нинішніх умов - шлях до провалу росії на фронті – Лоуренс Фрідман

Пошкодження трубопроводів NORD STREAM розглядається як умисне. Дізнатися, що сталося, може бути не просто

Пошкодження трубопроводів NORD STREAM розглядається як умисне. Дізнатися, що сталося, може бути не просто

Імперія путіна починає розвалюватися. Репресії будуть посилюватися, а на сателітів чекає нестабільність - Rolling Stone

Імперія путіна починає розвалюватися. Репресії будуть посилюватися, а на сателітів чекає нестабільність - Rolling Stone

Новобранці путіна йдуть на забій. Як 300 000 "резервістів" путіна протистоятимуть українській армії, навченій НАТО – генерал Марк Гертлінг

Новобранці путіна йдуть на забій. Як 300 000 "резервістів" путіна протистоятимуть українській армії, навченій НАТО – генерал Марк Гертлінг

Євреї-сефарди вперше потрапили під санкції Великої Британії. Проте друзів Путіна та Медведчука серед них значно більше

Євреї-сефарди вперше потрапили під санкції Великої Британії. Проте друзів Путіна та Медведчука серед них значно більше

Просування ЗСУ на сході Харківщини та Луганщини та перші втрати свіжомобілізованих росіян - Том Купер

Просування ЗСУ на сході Харківщини та Луганщини та перші втрати свіжомобілізованих росіян - Том Купер

Головні посіпаки путіна панікують через "заколот" в російській армії. Може настав час для масових розстрілів? - Джулія Девіс

Головні посіпаки путіна панікують через "заколот" в російській армії. Може настав час для масових розстрілів? - Джулія Девіс

Могілізація, референдуми та бряцання ядерною кнопкою. Так путін намагається продемонструвати Китаю бодай якийсь результат

Могілізація, референдуми та бряцання ядерною кнопкою. Так путін намагається продемонструвати Китаю бодай якийсь результат

Російські "референдуми" огидні. Тімоті Снайдер не радить журналістам використовувати терміни "рефрендум" чи "голосування"

Російські "референдуми" огидні. Тімоті Снайдер не радить журналістам використовувати терміни "рефрендум" чи "голосування"

Внутрішня кухня українського контрнаступу, який переломив хід війни. TIME про Залужного

Внутрішня кухня українського контрнаступу, який переломив хід війни. TIME про Залужного

Брязкіт ядерною бомбою. В якийсь момент путіну доведеться визнати провал – Лоуренс Фрідман

Брязкіт ядерною бомбою. В якийсь момент путіну доведеться визнати провал – Лоуренс Фрідман

Остання драма в ескалації путіна. Він намагається виграти час "тушками" - Том Купер

Остання драма в ескалації путіна. Він намагається виграти час "тушками" - Том Купер

Путінська дурниця з НАТО. Дії росії мимоволі посилили американську підтримку Європи та Альянсу, зміцнивши трансатлантичну солідарність

Путінська дурниця з НАТО. Дії росії мимоволі посилили американську підтримку Європи та Альянсу, зміцнивши трансатлантичну солідарність

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.