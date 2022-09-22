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Прем'єр Ізраїлю запропонував евакуювати євреїв із рф через мобілізацію

В Ізраїлі не виключили вивезення з росії тих громадян, які мають право на репатріацію та не хочуть воювати в Україні. Наразі проводяться консультації щодо можливого збільшення кількості рейсів з рф до Ізраїлю.
Прем Фото: segodnya.co.il

Про це повідомляє Israel Hayom.

Зокрема, прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід звернувся до керівництва авіакомпанії El Al із проханням продовжити рейси між двома країнами. Не виключено, що кількість рейсів із росії до Ізраїлю буде збільшено.

Метою такого рішення є бажання ізраїльської влади вивезти росіян, які мають право на репатріацію до Ізраїлю та бажають уникнути мобілізації на війну в Україні.

Крім того, генеральний директор МЗС Ізраїлю Алон Ушпіз заявив, що за розпорядженням уряду в країні почалася підготовка до прибуття нової хвилі репатріантів.

"Прем'єр-міністр і міністр закордонних справ Яїр Лапід доручив нам приймати нових іммігрантів з росії. Це вимагає оцінки на багатьох рівнях, від перельоту до в'їзних віз та прийому в країні. Ми працюємо у тісній співпраці з іншими міністерствами, нашим посольством у рф та, звичайно ж, із компанією El-Al", - сказав Ушпіз.

Раніше повідомлялось, що Фінляндія заявила про наплив людей з росії на кордоні після оголошення кремлем про часткову мобілізацію в середу.

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22 09 2022 16:19
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