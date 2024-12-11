Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Ізраїль хоче створити "стерильну" зону в Сирії – FT

11 грудня 2024, 13:39
Ізраїль хоче створити
Фото: з вільного доступу
Повний масштаб ізраїльського вторгнення на територію Сирії важко оцінити.

Міністр оборони Ізраїлю заявив, що країна хоче створити "стерильну оборонну зону" всередині Сирії після захоплення території й завдання ударів по військових об'єктах в країні після падіння режиму президента Башара Асада.

Останніми днями ізраїльські сухопутні війська перетнули кордон з території окупованих Голанських висот у раніше демілітаризовану буферну зону всередині Сирії, захопивши покинуті позиції сирійської армії. Ісраель Кац заявив 10 грудня, що він і прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу наказали військовим "створити стерильну оборонну зону, вільну від зброї й терористичних загроз, на півдні Сирії" без постійної ізраїльської присутності.

Про це повідомляє Financial Times.

США, найбільший союзник Ізраїлю, підтримали його дії в Сирії, назвавши їх "невідкладними операціями з усунення того, що, на їхню думку, є обмеженою загрозою".

"Ми, безумовно, визнаємо, що вони живуть у важкому сусідстві, і вони, як завжди, мають право захищати себе", — заявив речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі. 

За кілька годин після того, як повстанці взяли під контроль столицю Сирії, Ізраїль почав захоплювати військові пости на півдні країни, відправивши свої війська через кордон вперше з моменту офіційного завершення війни Судного дня в 1974 році.

ІзраїльСирія

Останні матеріали

Сирійські повстанці отримали допомогу від України. Скромна роль у поваленні режиму Асада і значно помітніша у приниженні росії – Девід Ігнатіус
Політика
Сирійські повстанці отримали допомогу від України. Скромна роль у поваленні режиму Асада і значно помітніша у приниженні росії – Девід Ігнатіус
Переклад iPress – 11 грудня 2024, 12:30
Сирія: ізраїльське вторгнення. Нетаньягу вирішив тишком-нишком захопити побільше територій – Том Купер
Політика
Сирія: ізраїльське вторгнення. Нетаньягу вирішив тишком-нишком захопити побільше територій – Том Купер
Переклад iPress – 11 грудня 2024, 00:02
Пропагандони путіна стверджують: Такер Карлсон – таємний канал зв'язку з Трампом. А у падінні Асада винен хтось інший – Джулія Девіс
Політика
Пропагандони путіна стверджують: Такер Карлсон – таємний канал зв'язку з Трампом. А у падінні Асада винен хтось інший – Джулія Девіс
Переклад iPress – 10 грудня 2024, 14:29
Наступна топдипломатка Європейського Союзу готова бути недипломатичною. Чи вдасться Каї Каллас змусити почути її? – Politico
Політика
Наступна топдипломатка Європейського Союзу готова бути недипломатичною. Чи вдасться Каї Каллас змусити почути її? – Politico
Переклад iPress – 10 грудня 2024, 12:40
росіяни провалили контрнаступ на Курщині. І не лише на Курщині… – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни провалили контрнаступ на Курщині. І не лише на Курщині… – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 грудня 2024, 08:38
Диверсії, кібернетична та енергетична безпека. Поки росія і Китай переписують правила війни, НАТО адаптує свій план гри – Wall Street Journal
Політика
Диверсії, кібернетична та енергетична безпека. Поки росія і Китай переписують правила війни, НАТО адаптує свій план гри – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 грудня 2024, 14:23
Асадівський режим впав… Але, звісно, це ще не кінець – Том Купер
Політика
Асадівський режим впав… Але, звісно, це ще не кінець – Том Купер
Переклад iPress – 09 грудня 2024, 12:20
Як Дональд Трамп намагався зберегти обличчя путіну. І чому не варто вважати, що він підтримав Україну – Філліпс О'Брайен
Політика
Як Дональд Трамп намагався зберегти обличчя путіну. І чому не варто вважати, що він підтримав Україну – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 09 грудня 2024, 08:07
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється