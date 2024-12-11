Ізраїль хоче створити "стерильну" зону в Сирії – FT

Повний масштаб ізраїльського вторгнення на територію Сирії важко оцінити.

Міністр оборони Ізраїлю заявив, що країна хоче створити "стерильну оборонну зону" всередині Сирії після захоплення території й завдання ударів по військових об'єктах в країні після падіння режиму президента Башара Асада.

Останніми днями ізраїльські сухопутні війська перетнули кордон з території окупованих Голанських висот у раніше демілітаризовану буферну зону всередині Сирії, захопивши покинуті позиції сирійської армії. Ісраель Кац заявив 10 грудня, що він і прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу наказали військовим "створити стерильну оборонну зону, вільну від зброї й терористичних загроз, на півдні Сирії" без постійної ізраїльської присутності.

Про це повідомляє Financial Times.

США, найбільший союзник Ізраїлю, підтримали його дії в Сирії, назвавши їх "невідкладними операціями з усунення того, що, на їхню думку, є обмеженою загрозою".

"Ми, безумовно, визнаємо, що вони живуть у важкому сусідстві, і вони, як завжди, мають право захищати себе", — заявив речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

За кілька годин після того, як повстанці взяли під контроль столицю Сирії, Ізраїль почав захоплювати військові пости на півдні країни, відправивши свої війська через кордон вперше з моменту офіційного завершення війни Судного дня в 1974 році.