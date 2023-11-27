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Ізраїль і Хамас можуть продовжити перемир’я для звільнення заручників – Bloomberg

27 листопада 2023, 10:31
Ізраїль і Хамас можуть продовжити перемир’я для звільнення заручників – Bloomberg
Палестинець прогулюється поруч з уламками будівель, зруйнованих під час 50 днів конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС влітку минулого року, в місті Газа 3 листопада, 2014. Фото: АFР
Ізраїль і Хамас дали зрозуміти, що тимчасове припинення вогню в Газі може бути продовжене після понеділка, що дасть змогу звільнити більше заручників і ув'язнених.

Про це повідомив Bloomberg.

Президент США Джо Байден підтримав продовження паузи.

Він заявив, що це дозволить доставити критично необхідну допомогу в Газу і звільнити заручників після того Хамас випустив ще 17 осіб, серед яких була чотирирічна дитина – американо-ізраїльська громадянка, чиї батьки були вбиті бойовиками під час нападу на Ізраїль 7 жовтня.

Ізраїль заявив, що саме Хамас висловив бажання продовжити перемир'я з Ізраїлем. 

В заяві йдеться про те, що вони сподіваються продовжити тимчасове перемир'я, яке має закінчитися в ніч на понеділок, щоб забезпечити звільнення більшої кількості палестинських в'язнів, утримуваних ізраїльськими силовиками.

Угода між Ізраїлем і Хамас, укладена за посередництва Катару, передбачає, що 50 жінок і дітей, захоплених Хамас у заручники під час наступу 7 жовтня, мають бути звільнені упродовж чотириденного перемир'я в обмін на 150 палестинських жінок і неповнолітніх.

Угода дає обом сторонам можливість продовжувати перемир'я ще на день за кожні 10 заручників – максимум до 100 осіб. Своєю чергою Ізраїль звільнить більше ув'язнених у співвідношенні три на кожного заручника.

Минулого тижня вперше з початку війни Ізраїль і Хамас домовились про тишу в обмін на 50 заручників.

 

ХАМАСІзраїль

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