Ізраїль обіцяє 4 дні тиші в обмін на заручників — Times of Israel

Вперше з початку війни Ізраїль і Хамас домовились про тишу в обмін на 50 заручників.

Про це повідомляє Times of Israel.

Угода передбачає звільнення з Сектора Гази щонайменше 50 заручників в обмін на 4 дні затишшя, яке може бути продовжене.

Уряд Ізраїлю після багатогодинних переговорів схвалив угоду з палестинським радикальним ісламістським угрупованням Хамас щодо припинення бойових дій в Секторі Гази в обмін на звільнення бойовиками частини заручників.

"Ізраїльський уряд має намір повернути всіх заручників додому. Сьогодні уряд затвердив план першого етапу досягнення цієї мети, відповідно до якого щонайменше 50 викрадених жінок і дітей будуть звільнені за чотири дні, протягом яких у бойових діях настане затишшя", - йдеться в заяві канцелярії прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

Перемир'я може бути продовжене: для кожних 10 звільнених заручників буде додаватися ще один день тиші.

Серед заручників мають звільнити 3-ьох громадян США, зокрема трирічну дівчинку, батьки якої загинули під час нападу терористів на Ізраїль на початку війни.

В Хамас заявили, що угода була укладена за посередництва Катару та передбачає також звільнення з ізраїльських в'язниць 150 палестинців і доступ гуманітарної допомоги до Сектора Гази.

Вчора стало відомо, що Хамас може звільнити ізраїльських громадян та осіб з подвійним громадянством.