Ізраїль і Єгипет обговорюють відновлення Гази
Глава МЗС Ізраїлю Габі Ашкеназі в неділю прибув із візитом до Єгипту, щоб обговорити теми, пов'язані з сектором Гази, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на ізраїльські ЗМІ.
Це перша поїздка глави зовнішньополітичного відомства Ізраїлю до Єгипту з 2008 року, наголошується в повідомленнях.
Газета The Times of Israel пише, що Ашкеназі під час переговорів з главою МЗС Єгипту Самехом Шукрі, як очікується, підніме тему відновлення цивільної інфраструктури в секторі Гази, сильно постраждалої під час нещодавньої ізраїльської військової операції.
Також міністр обговорить питання зміцнення режиму припинення вогню між Ізраїлем і палестинськими угрупованнями в секторі Гази. Крім того, йтиметься, як очікується, про можливий обмін полонених палестинських бойовиків на утримуваних в секторі Гази ізраїльтян.
Одночасно з цим візитом відбудеться і поїздка керівника єгипетської розвідки Аббаса Камеля в Тель-Авів, де він зустрінеться з прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Також Камель проведе переговори з палестинським керівництвом на Західному березі Йордану.
Нагадаємо, що Влада Ізраїлю схвалила припинення вогню проти руху ХАМАС в секторі Гази
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