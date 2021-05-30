Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Ізраїль і Єгипет обговорюють відновлення Гази

Це перша поїздка глави зовнішньополітичного відомства Ізраїлю до Єгипту з 2008 року
Глава МЗС Ізраїлю Габі Ашкеназі обговорить питання зміцнення режиму припинення вогню між Ізраїлем і палестинськими угрупованнями в секторі Гази.
Ізраїль і Єгипет обговорюють відновлення Гази Фото: з вільних джерел

Глава МЗС Ізраїлю Габі Ашкеназі в неділю прибув із візитом до Єгипту, щоб обговорити теми, пов'язані з сектором Гази, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на ізраїльські ЗМІ.

Це перша поїздка глави зовнішньополітичного відомства Ізраїлю до Єгипту з 2008 року, наголошується в повідомленнях.

Газета The Times of Israel пише, що Ашкеназі під час переговорів з главою МЗС Єгипту Самехом Шукрі, як очікується, підніме тему відновлення цивільної інфраструктури в секторі Гази, сильно постраждалої під час нещодавньої ізраїльської військової операції.

Також міністр обговорить питання зміцнення режиму припинення вогню між Ізраїлем і палестинськими угрупованнями в секторі Гази. Крім того, йтиметься, як очікується, про можливий обмін полонених палестинських бойовиків на утримуваних в секторі Гази ізраїльтян.

Одночасно з цим візитом відбудеться і поїздка керівника єгипетської розвідки Аббаса Камеля в Тель-Авів, де він зустрінеться з прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Також Камель проведе переговори з палестинським керівництвом на Західному березі Йордану.

Нагадаємо, що Влада Ізраїлю схвалила припинення вогню проти руху ХАМАС в секторі Гази

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 05 2021 16:26
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.