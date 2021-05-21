Влада Ізраїлю схвалила припинення вогню проти руху ХАМАС в секторі Гази

Ізраїль вже другий тиждень завдає ударів по сектору Гази у відповідь на проведені звідти ракетні пуски

Разом із тим, за даними ЗМІ, в четвер ХАМАС посилив вимоги до Ізраїлю, зокрема заявивши про необхідність участі ізраїльської сторони у ліквідації наслідків авіаударів по сектору Гази.

Ізраїльський кабінет з питань безпеки в четвер підтримав рішення щодо припинення вогню проти палестинського руху ХАМАС у секторі Гази, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"За підсумками зустрічі, яка тривала три години, ізраїльський кабінет з питань безпеки погодився на одностороннє припинення вогню з 2:00 за місцевим часом (збігається з київським)", - інформують ЗМІ.

Раніше ізраїльським ЗМІ стало відомо, що рух ХАМАС поінформував ліванське угруповання "Хезболла" про згоду з п'ятниці дотримуватися режиму припинення вогню з Ізраїлем. До цього близькосхідні ЗМІ повідомляли про те, що незабаром Ізраїль і палестинці з сектора Гази можуть оголосити про перемир'я.

Разом із тим, за даними ЗМІ, в четвер ХАМАС посилив вимоги до Ізраїлю, зокрема заявивши про необхідність участі ізраїльської сторони у ліквідації наслідків авіаударів по сектору Гази, а також озвучив низку умов щодо Храмової гори і Єрусалиму, на задоволення яких Ізраїль піти не може.

Ізраїль вже другий тиждень завдає ударів по сектору Гази у відповідь на проведені звідти ракетні пуски.

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