НОВИНИНа тлі антитерористичної операції Ізраїлю північні райони країни зазнали ракетного удару з території Лівану. Ракети не завдали шкоди, але ізраїльська сторона відкрила вогонь у відповідь з артилерії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ізраїль зазнав удару з території Лівану і відкрив вогонь у відповідь
Місцеві ЗМІ пишуть, що загиблих і постраждалих в результаті самого обстрілу немає, але дві особи отримали легкі травми, намагаючись сховатися
Фото: GettyImages
Про це йдеться в повідомленні Армії оборони Ізраїлю в Twitter, передає РБК-Украхна.
Повідомляється, що з території Лівану було випущено чотири ракети, сирени звучали в Хайфі та її околицях. За даними військових, одну ракету перехопила система "Залізний купол", одна впала в поле і ще дві - в Середземному морі біля узбережжя Ізраїлю. У відповідь артилерійські сили Армії оборони Ізраїлю атакують ряд цілей на території Лівану.
Місцеві ЗМІ пишуть, що загиблих і постраждалих в результаті самого обстрілу немає, але дві особи отримали легкі травми, намагаючись сховатися.
Зазначимо, протягом останнього тижня боїв між Ізраїлем і угрупованнями в секторі Газа було два випадки ракетних ударів з території Лівану і один - з території Сирії. Ізраїль вважає, що подібні атаки здійснили палестинські угруповання.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху вважає, що зараз є два шляхи для забезпечення безпеки в районі сектора Газа. Один з них - ізраїльська окупація Гази.
Сьогодні стало відомо, що громадян України планують евакуювати з сектора Газа протягом двох діб.
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19 05 2021 17:05 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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