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За ніч по Ізраїлю з Гази випустили 200 ракет, - ЦАХАЛ

ЗРК націлена тільки на ракети, розраховані на ураження населених пунктів
Минулої ночі по Ізраїлю було випущено 200 ракет. Частина з них впала в секторі Газа.
За ніч по Ізраїлю з Гази випустили 200 ракет, - ЦАХАЛ Фото: з вільного доступу
Запуски ракет ізраїльська армія фіксувала між 19: 00 вчора 14 травня і до 7 ранку сьогодні, пише The Times of Israel, повідомляє РБК-Україна.
 
Армія повідомляє, що Iron Dome перехопила понад 100 ракет, 30 з яких впали в Газі.
 
ЗРК націлена тільки на ракети, розраховані на ураження населених пунктів.
 
Як писало РБК-Україна, в ніч з 13 на 14 травня з Гази по Ізраїлю випустили близько 200 ракет. У той же час наземні війська Ізраїлю стали наносити удари по Сектору Газа.
 
Як пізніше пояснили в Армії оборони Ізраїлю, мова йде про обстрілах з наземної артилерії, фізично наземні сили на територію гази не заходили.
 
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Держави Ізраїль та Палестини.
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15 05 2021 11:49
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