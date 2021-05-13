НОВИНИМіністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Держави Ізраїль та Палестини.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
МЗС радить українцям утриматися від поїздок в Ізраїль та Палестину
У зв’язку з ескалацією ізраїльсько-палестинського протистояння, що супроводжується ракетно-мінометними обстрілами населених пунктів та масовими заворушеннями в багатьох містах Ізраїлю, Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Держави Ізраїль та Палестини
Фото: slovoidilo.ua
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС.
"У зв’язку з ескалацією ізраїльсько-палестинського протистояння, що супроводжується ракетно-мінометними обстрілами населених пунктів та масовими заворушеннями в багатьох містах Ізраїлю, Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Держави Ізраїль та Палестини", - йдеться у повідомленні.
Тим громадянам, які перебувають на території Ізраїлю та Палестини, слід дотримуватися правил особистої безпеки, уважно відстежувати повідомлення та роз’яснення місцевих компетентних органів та їх представників, а також неухильно виконувати їхні вимоги та інструкції.
Як повідомлялося раніше, біля Храмової гори та в районі Шейх-Джаррах у Східному Ізраїлі 7 травня сталися запеклі сутички між ізраїльськими силовиками та палестинцями. Після закінчення молитви на Храмовій горі парафіяни кидали каміння в силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати та сльозогінний газ. Під час сутичок постраждали щонайменше шестеро силовиків й близько 200 палестинців, понад 20 палестинців госпіталізували.
Після цього бойовики організації "Хамас", що контролює Сектор Газа, здійснили ракетний обстріл Ізраїлю. У відповідь ізраїльські Військово-повітряні сили завдали авіаударів по цілях у Секторі Газа. Внаслідок ескалації загинули щонайменше двоє ізраїльтян і 28 палестинців.
США, ЄС та Велика Британія закликали Ізраїль та палестинців якнайшвидше знизити напруженість у Східному Єрусалимі.
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