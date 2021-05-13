МЗС радить українцям утриматися від поїздок в Ізраїль та Палестину

У зв’язку з ескалацією ізраїльсько-палестинського протистояння, що супроводжується ракетно-мінометними обстрілами населених пунктів та масовими заворушеннями в багатьох містах Ізраїлю, Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Держави Ізраїль та Палестини

Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Держави Ізраїль та Палестини.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

"У зв’язку з ескалацією ізраїльсько-палестинського протистояння, що супроводжується ракетно-мінометними обстрілами населених пунктів та масовими заворушеннями в багатьох містах Ізраїлю, Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Держави Ізраїль та Палестини", - йдеться у повідомленні.

Тим громадянам, які перебувають на території Ізраїлю та Палестини, слід дотримуватися правил особистої безпеки, уважно відстежувати повідомлення та роз’яснення місцевих компетентних органів та їх представників, а також неухильно виконувати їхні вимоги та інструкції.

Як повідомлялося раніше, біля Храмової гори та в районі Шейх-Джаррах у Східному Ізраїлі 7 травня сталися запеклі сутички між ізраїльськими силовиками та палестинцями. Після закінчення молитви на Храмовій горі парафіяни кидали каміння в силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати та сльозогінний газ. Під час сутичок постраждали щонайменше шестеро силовиків й близько 200 палестинців, понад 20 палестинців госпіталізували.

Після цього бойовики організації "Хамас", що контролює Сектор Газа, здійснили ракетний обстріл Ізраїлю. У відповідь ізраїльські Військово-повітряні сили завдали авіаударів по цілях у Секторі Газа. Внаслідок ескалації загинули щонайменше двоє ізраїльтян і 28 палестинців.

США, ЄС та Велика Британія закликали Ізраїль та палестинців якнайшвидше знизити напруженість у Східному Єрусалимі.