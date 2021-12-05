Радбез ООН проведе екстрене засідання через ізраїльсько-палестинський конфлікт

На другій за три дні зустрічі, ініційованій представниками Китаю, Норвегії та Тунісу, дипломати спробують ухвалити спільну заяву щодо напруги в регіоні

Рада Безпеки ООН у середу проведе екстрене закрите засідання щодо ескалації бойових дій в Ізраїлі та Секторі Газа.

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє The Times of Israel із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що на другій за три дні зустрічі, ініційованій представниками Китаю, Норвегії та Тунісу, дипломати спробують ухвалити спільну заяву щодо напруги в регіоні.

На попередньому зібранні членів Ради Безпеки ООН норвезька делегація наполягала на ухваленні спільної заяви, в якій закликалося запобігти виселенню палестинських сімей зі Східного Єрусалима, а також Ізраїль закликали утриматися від "односторонніх кроків, що посилюють напругу та підривають життєздатність рішення про спільне існування двох держав".

Утім, ініціатива Норвегії зазнала низки поправок на запити США та Великої Британії, представники яких закликали внести у проєкт рішення пункти про відповідальність обох сторін.

Як повідомлялося, біля Храмової гори та в районі Шейх-Джаррах у Східному Ізраїлі 7 травня сталися запеклі сутички між ізраїльськими силовиками та палестинцями. Після закінчення молитви на Храмовій горі парафіяни кидали каміння в силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати та сльозогінний газ. Під час сутичок постраждали щонайменше шестеро силовиків й близько 200 палестинців, понад 20 палестинців госпіталізували.

Після цього бойовики організації "Хамас", що контролює Сектор Гази, здійснили ракетний обстріл Ізраїлю. У відповідь ізраїльські Військово-повітряні сили завдали авіаударів по цілях у Секторі Газа. Внаслідок ескалації загинули щонайменше двоє ізраїльтян і 28 палестинців.

США, ЄС та Велика Британія закликали Ізраїль та палестинців якнайшвидше знизити напруженість у Східному Єрусалимі.

Нагадаємо, що палестинські угруповання ХАМАС та "Ісламський джихад" заплатять за ракетний обстріл Ізраїлю, що проводиться цього тижня, заявив у вівторок увечері ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу.