ПОЛІТИКА НОВИНИІзраїль раніше цього тижня почав завдавати ударів по Газі у відповідь на ракетний обстріл ізраїльських міст, що проводився звідти.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Угруповання з Гази заплатять кров'ю за обстріл Ізраїлю - Нетаньягу
"Вони заплатять дуже велику ціну"
Біньямін Нетаньягу. Фото: radiosvoboda.org
Палестинські угруповання ХАМАС та "Ісламський джихад" заплатять за ракетний обстріл Ізраїлю, що проводиться цього тижня, заявив у вівторок увечері ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу, зазначає "Інтерфакс-Україна".
"Вони заплатять дуже велику ціну", - наводять його слова ізраїльські ЗМІ.
"ХАМАС та "Ісламський джихад" платять і платитимуть ціну за свою войовничість. Вони заплатять своєю кров'ю", - додав прем'єр.
Ізраїль раніше цього тижня почав завдавати ударів по Газі у відповідь на ракетний обстріл ізраїльських міст, що проводився звідти.
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12 05 2021 12:06 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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