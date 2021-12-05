Угруповання з Гази заплатять кров'ю за обстріл Ізраїлю - Нетаньягу "Вони заплатять дуже велику ціну"

Ізраїль раніше цього тижня почав завдавати ударів по Газі у відповідь на ракетний обстріл ізраїльських міст, що проводився звідти.

Біньямін Нетаньягу. Фото: radiosvoboda.org

Палестинські угруповання ХАМАС та "Ісламський джихад" заплатять за ракетний обстріл Ізраїлю, що проводиться цього тижня, заявив у вівторок увечері ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу, зазначає "Інтерфакс-Україна". "Вони заплатять дуже велику ціну", - наводять його слова ізраїльські ЗМІ. "ХАМАС та "Ісламський джихад" платять і платитимуть ціну за свою войовничість. Вони заплатять своєю кров'ю", - додав прем'єр. Ізраїль раніше цього тижня почав завдавати ударів по Газі у відповідь на ракетний обстріл ізраїльських міст, що проводився звідти. Читайте також: Україна та Ізраїль обговорюють можливості спільного виробництва оборонної продукції

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