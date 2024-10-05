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ПОЛІТИКА

Ізраїль ліквідував нового лідера "Хезболли"

05 жовтня 2024, 19:21
Ізраїль ліквідував нового лідера
Фото: topwar.ru
Офіційно "Хезболла" не коментувала загибель Сафі ад-Діна.

Наступник ліквідованого ватажка "Хезболли" Хасана, Хашим Сафі ад-Дін загинув внаслідок ізраїльського авіаудару по столиці Лівану Бейруту 4 жовтня.

Про це пише Al Arabiya з посиланням на джерела. Офіційно "Хезболла" не коментувала загибель Сафі ад-Діна.

Як пише Reuters, звʼязок із Сафі ад-Діном відсутній з 4 жовтня. Ізраїль продовжує атакувати Бейрут, тому зараз обшукати місце обстрілу, де було підземне укриття нового лідера "Хезболли", неможливо.

Медіа зазначають, що ціллю Ізраїлю міг бути саме Сафі ад-Дін та інші високопоставлені представники «Хезболли» — під час удару вони проводили зустріч у підземному бункері. Представник служби безпеки Лівану заявив каналу Sky News Arabia, що шанси того, що хтось вижив на місці ізраїльського удару, майже нульові.

Увечері 27 вересня Ізраїль ліквідував голову "Хезболли" Хасана Насраллу.

ІзраїльХезболлаЛіван

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