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Ізраїль має намір закупити у Pfizer експериментальні пігулки від COVID-19
Попереду нас можуть чекати хороші новини стосовно ліків проти коронавірусу
Фото: ru-trade.info
Про це з посиланням на слова прем’єр-міністра Ізраїлю Нафталі Бенета пише Times of Israel.
"Попереду нас можуть чекати хороші новини стосовно ліків проти коронавірусу", - сказав Бенет на початку щотижневого засідання уряду.
Прем’єр-міністр додав, що попросив посадовців з органів охорони здоров’я “детально вивчити” питання закупівлі ліків проти COVID-19 виробництва Pfizer.
"Якщо ліки будуть затверджені - вони стануть ще одним значним засобом контролю пандемії разом із доступними усім вакцинами й тестами", - наголосив глава уряду.
У міністерстві охорони здоров’я Ізраїля додали, що мають намір незабаром вийти на контакт із Pfizer, аби розпочати перемовини про закупівлю пігулок.
Нагадаємо: раніше стало відомо, що уряд Великобританії вже закупив 480 тис доз пігулок Mеrck та 250 тис - Рfizer. Загалом Pfizer наразі веде перемовини про збут своїх COVID-пігулок із 90 державами.
Як раніше повідомлялося, американська фармацевтична компанія Pfizer оприлюднила проміжні результати другої фази випробувань своєї експериментальної пігулки від COVID-19, заявивши, що її вживання зменшує ризик госпіталізації або смерті до 89%.
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