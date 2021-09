Pfizer і Merck починають випробування таблеток проти коронавірусу Компанія заявила, що до випробувань таблеток буде залучено 1140 дорослих пацієнтів з діагнозом COVID-19, які не перебувають у лікарні і яким не загрожує тяжкий перебіг хвороби

Компанії Pfizer Inc та Merck & Co Inc розпочали випробування своїх експериментальних пероральних противірусних медичних засобів проти коронавірусу.

Фото: Ukrinform

Про це повідомляє Reuters. Зокрема, медпрепарат Pfizer призначений для блокування активності ключового ферменту, необхідного для розмноження коронавірусу. Компанія заявила, що до випробувань таблеток буде залучено 1140 дорослих пацієнтів з діагнозом COVID-19, які не перебувають у лікарні і яким не загрожує тяжкий перебіг хвороби. У компанії Merck & Co Inc заявили, що вивчатимуть дію експериментального медзасобу мольнупіравір з метою профілактики COVID-19 серед дорослих, які мешкають в одному домогосподарстві з хворими. Як повідомлялося, американська фармацевтична компанія Pfizer Inc. анонсувала появу таблеток проти коронавірусу до кінця цього року. Читайте також: У Брюсселі лікарі призначатимуть візити в музей як ліки від стресу через COVID-19

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію