Pfizer і Merck починають випробування таблеток проти коронавірусу

Компанія заявила, що до випробувань таблеток буде залучено 1140 дорослих пацієнтів з діагнозом COVID-19, які не перебувають у лікарні і яким не загрожує тяжкий перебіг хвороби

Компанії Pfizer Inc та Merck & Co Inc розпочали випробування своїх експериментальних пероральних противірусних медичних засобів проти коронавірусу.

Зокрема, медпрепарат Pfizer призначений для блокування активності ключового ферменту, необхідного для розмноження коронавірусу.

Компанія заявила, що до випробувань таблеток буде залучено 1140 дорослих пацієнтів з діагнозом COVID-19, які не перебувають у лікарні і яким не загрожує тяжкий перебіг хвороби.

У компанії Merck & Co Inc заявили, що вивчатимуть дію експериментального медзасобу мольнупіравір з метою профілактики COVID-19 серед дорослих, які мешкають в одному домогосподарстві з хворими.

Як повідомлялося, американська фармацевтична компанія Pfizer Inc. анонсувала появу таблеток проти коронавірусу до кінця цього року.