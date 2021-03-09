НОВИНИКомпанії Pfizer Inc та Merck & Co Inc розпочали випробування своїх експериментальних пероральних противірусних медичних засобів проти коронавірусу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Pfizer і Merck починають випробування таблеток проти коронавірусу
Компанія заявила, що до випробувань таблеток буде залучено 1140 дорослих пацієнтів з діагнозом COVID-19, які не перебувають у лікарні і яким не загрожує тяжкий перебіг хвороби
Фото: Ukrinform
Про це повідомляє Reuters.
Зокрема, медпрепарат Pfizer призначений для блокування активності ключового ферменту, необхідного для розмноження коронавірусу.
Компанія заявила, що до випробувань таблеток буде залучено 1140 дорослих пацієнтів з діагнозом COVID-19, які не перебувають у лікарні і яким не загрожує тяжкий перебіг хвороби.
У компанії Merck & Co Inc заявили, що вивчатимуть дію експериментального медзасобу мольнупіравір з метою профілактики COVID-19 серед дорослих, які мешкають в одному домогосподарстві з хворими.
Як повідомлялося, американська фармацевтична компанія Pfizer Inc. анонсувала появу таблеток проти коронавірусу до кінця цього року.
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