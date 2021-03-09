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Pfizer і Merck починають випробування таблеток проти коронавірусу

Компанія заявила, що до випробувань таблеток буде залучено 1140 дорослих пацієнтів з діагнозом COVID-19, які не перебувають у лікарні і яким не загрожує тяжкий перебіг хвороби
Компанії Pfizer Inc та Merck & Co Inc розпочали випробування своїх експериментальних пероральних противірусних медичних засобів проти коронавірусу.
Pfizer і Merck починають випробування таблеток проти коронавірусу Фото: Ukrinform
Про це повідомляє Reuters.
 
Зокрема, медпрепарат Pfizer призначений для блокування активності ключового ферменту, необхідного для розмноження коронавірусу.
 
Компанія заявила, що до випробувань таблеток буде залучено 1140 дорослих пацієнтів з діагнозом COVID-19, які не перебувають у лікарні і яким не загрожує тяжкий перебіг хвороби.
 
У компанії Merck & Co Inc заявили, що вивчатимуть дію експериментального медзасобу мольнупіравір з метою профілактики COVID-19 серед дорослих, які мешкають в одному домогосподарстві з хворими.
 
Як повідомлялося, американська фармацевтична компанія Pfizer Inc. анонсувала появу таблеток проти коронавірусу до кінця цього року.
 
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03 09 2021 10:54
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