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КНДР шукає за кордоном ліки для Кім Чен Ина

29 липня 2024, 21:38
КНДР шукає за кордоном ліки для Кім Чен Ина
Фото: english.yonhapnews.co.kr
Лідер Північної Кореї знову сильно набрав у вазі.

Чиновники Північної Кореї шукають іноземні ліки, які можуть допомогти диктатору Кім Чен Ину вирішити проблеми зі здоров'ям.

Про це повідомляє АР, посилаючись на дані розвідки Південної Кореї. 

Кім при зрості 170 см важив 140 кілограмів, з часом він сильно схуд, ймовірно, через дієту.

Проте нещодавні фото, опубліковані в ЗМІ, засвідчують, що він знову набрав вагу.

"40-річний Кім знову важить близько 140 кілограмів і належить до групи високого ризику певних захворювань", - заявили в Національній розвідувальній службі Південної Кореї. 

Вони додали, що у Кіма з 30 років є ознаки високого тиску і діабету, тому можливо, що з часом він буде страждати від серцевих захворювань, якщо не дбатиме про здоров'я. Депутат демократичної Кореї розказав, що, на думку розвідки, ожиріння Кіма пов'язане зі зловживанням алкоголем, курінням і стресом. 

Згідно з даними розвідки, північнокорейські чиновники намагаються знайти за кордоном ліки для свого лідера. 

КНДР одна з найбільш закритих країн світу, тому майже неможливо дізнатися точну інформацію про здоров'я Кіма, але ця тема перебуває у центрі уваги за межами Північної Кореї, адже Кім офіційно не призначив наступника, який би взяв на себе відповідальність за ядерний арсенал країни у разі, якщо чинний лідер буде недієздатним.

Північна корея розглядає, як один з варіантів, що донька Кім Чен Ина може стати наступницею, але рішення не остаточне.
лікиКім Чен Ин

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