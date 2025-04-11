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ПОЛІТИКА

Трамп планує отримати Гренландію переконанням, а не вторгненням – NYT

11 квітня 2025, 15:44
Трамп планує отримати Гренландію переконанням, а не вторгненням – NYT
Фото: CNN
В рамках кампанії Білий дім планує використовувати рекламу, соцмережі та історичні зв’язки інуїтів Гренландії та Аляски.

Адміністрація президента США Дональда Трампа активізувала зусилля з приєднання Гренландії до Сполучених Штатів. Білий дім розробляє офіційний план, спрямований на переконання місцевих жителів добровільно підтримати цю ініціативу.

За інформацією The New York Times, американські чиновники мобілізували кілька департаментів уряду для реалізації стратегії, спрямованої на отримання контролю над Гренландією. Хоча військовий варіант не розглядається, Вашингтон планує масштабну інформаційну кампанію, аби схилити 57-тисячне населення острова до ідеї приєднання до США.

Трамп аргументує необхідність цього кроку стратегічними та економічними інтересами. Він вважає, що Гренландія має ключове значення для національної безпеки США, а її природні ресурси можуть значно збагатити американську економіку.

"Так чи інакше, ми її отримаємо", – заявив Трамп у зверненні до Конгресу.

В рамках кампанії Білий дім планує використовувати рекламу, соцмережі та історичні зв’язки інуїтів Гренландії та Аляски. Адміністрація також розглядає можливість фінансових стимулів для місцевого населення, пропонуючи щорічні виплати замість данських субсидій.

Однак влада Данії неодноразово заявляла, що Гренландія не продається і не може бути анексована. Опозиційні сили на острові також виступають за незалежність, але поки що більшість населення не підтримує ідею переходу під контроль США.

Експерти припускають, що навіть якщо адміністрація Трампа не досягне своєї мети найближчим часом, спроби Вашингтона встановити вплив у регіоні триватимуть через зростаюче стратегічне значення Арктики.

Президент США Дональд Трамп вкотре категорично висловився щодо Гренландії про те, що США "повинні мати" цей острів.

85% жителів Гренландії виступають проти приєднання острову до США.

Дональд ТрампГренландія

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