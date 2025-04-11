Перемовники команди Трампа допомагають путіну – The Hill

путін використовує переговори для досягнення своїх цілей.

Україна на власному досвіді переконується, що з перемовниками з адміністрації Трампа вона не в найкращих руках. Замість того, щоб зупинити вбивства, зусилля спеціального представника США Стівена Віткоффа лише прискорюють навмисні напади москви на українських цивільних осіб.

Про це пише The Hill.

4 квітня російські війська завдали удару по Кривому Рогу балістичною ракетою з касетною боєголовкою. Зухвалий напад був спрямований на житловий квартал, внаслідок чого 72 людини були поранені й 20 загинули.

З січня команда Трампа неодноразово заявляла, що президент Трамп "хоче бути президентом миру". Натомість відповіддю путіна стали воєнні злочини та злочини проти людяності в Україні.

Автори вважають, що сподівання державного секретаря США Рубіо про те, що "вбивства зупиняться, смерті припиняться, і розпочнуться переговори про те, як закінчити цю війну в такий спосіб, який буде прийнятний і стійкий для обох сторін", здаються такими ж недосяжними, як і раніше.

"Чому це відбувається? Тому що росія не хоче миру — принаймні не такого миру, як його уявляє Захід. Для путіна мир настане тоді, коли Україна перестане чинити опір. Його кінцевою метою є повне знищення України, її народу та культури", — додають вони.

путін знову дав це зрозуміти 6 березня, коли заявив, що росія не має наміру "поступатися нікому" або йти на будь-які компроміси в майбутніх мирних переговорах. Для росії переговори про припинення вогню — це лише інструмент, яким Кремль може скористатися, щоб отримати миттєву перевагу, яку він згодом застосує.

Автори стверджують, що росія вже скористалася двома обмеженими перемир'ями, про які домовилася команда Трампа — припиненням атак на енергетичні об'єкти та об'єкти в Чорному морі — щоб отримати додаткові переваги на полі бою за рахунок України.

"путін не має наміру зупинятися, тому його треба зупинити. Адміністрація Трампа повинна визнати це і допомогти Україні вже зараз", — підсумували автори.

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф сьогодні, 11 квітня, вирушив до москви, де, як очікується, знову зустрінеться з російським диктатором владіміром путіним.

Якщо до кінця місяця не буде досягнуто домовленості про припинення вогню, Трамп може запровадити додаткові санкції проти рф або через виконавчу владу, або звернувшись до Конгресу США з проханням ухвалити нове санкційне законодавство.