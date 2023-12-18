Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Ізраїль може почати наземну війну проти "Хезболли" в Лівані

18 грудня 2023, 12:14
Ізраїль може почати наземну війну проти
Фото: topwar.ru
Армія оборони Ізраїлю прагне відкинути війська "Хезболли" до річки Літані, що приблизно за 20 кілометрів від ізраїльського кордону.

Ізраїль може почати наземну війну на півдні Лівану проти угруповання "Хезболла".

Пр це повідомляє The Times.

Армія оборони Ізраїлю прагне відкинути війська "Хезболли" до річки Літані, що приблизно за 20 кілометрів від ізраїльського кордону. Ізраїль стурбований тим, що північ країни може постраждати від атаки, подібної до тої, що сталася 7 жовтня.

"Те, що сталося на півдні, ніщо в порівнянні з тим, що вони можуть зробити тут. Доктрина Ізраїлю полягає в тому, щоб перевести війну на інший бік", — сказав The Times старший офіцер ізраїльської армії.

Уряд Ізраїлю зараз обговорює, наскільки великою загрозою для країни є "Хезболла". Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант вважає, що країна повинна і далі посилювати стримування на півночі. Цього місяця Галлант оголосив, що "Хезболла" має перемістити свої сили на північ від річки Літані. Напередодні, 17 грудня, Галлант знову заявив, що Ізраїль хоче посилити свій північний кордон.

"Ми хочемо відновити мир, і ми зробимо це за допомогою угоди або силою з усіма наслідками, що випливають з цього", — сказав Галант.

Ізраїль і "Хезболла" воювали у 2006 році. Тоді загинули понад 1 200 ліванців і понад 160 ізраїльтян. Бої тривали місяць.

Угруповання "Хезболла", яке підтримує Іран, десятки разів атакувало кордон з Ізраїлем після нападу Хамас і під час війни в секторі Гази.

Раніше повідомлялось, що зраїль і Хамас відкриті до відновлення перемир'я і звільнення заручників, хоча залишаються розбіжності з приводу того, як це буде здійснюватися.

ІзраїльЛіванХезболла

Останні матеріали

Перемога Трампа в 2016 році. Як агенти ФБР допомогли росії – Тімоті Снайдер
Політика
Перемога Трампа в 2016 році. Як агенти ФБР допомогли росії – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 18 грудня 2023, 12:03
Припинення допомоги США. Зупиніть тоді й обмеження на дії Україні на території росії – Філліпс О'Брайен
Політика
Припинення допомоги США. Зупиніть тоді й обмеження на дії Україні на території росії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 17 грудня 2023, 23:45
Німецький шпигун постав перед судом за продаж секретів росії. Та що нового у шпигунській епопеї у Норвегії – New York Times і Verdens Gang
Політика
Німецький шпигун постав перед судом за продаж секретів росії. Та що нового у шпигунській епопеї у Норвегії – New York Times і Verdens Gang
Переклад iPress – 15 грудня 2023, 16:09
Єврорада вирішила розпочати переговори про членство України. Як це відбувалося в Брюсселі – The Times та Politico
Політика
Єврорада вирішила розпочати переговори про членство України. Як це відбувалося в Брюсселі – The Times та Politico
Переклад iPress – 15 грудня 2023, 11:30
Німеччина повинна робити більше. 70 відомих політиків, науковців та бізнесменів розкритикували політику уряду Шольца щодо України – відкрите звернення
Політика
Німеччина повинна робити більше. 70 відомих політиків, науковців та бізнесменів розкритикували політику уряду Шольца щодо України – відкрите звернення
Переклад iPress – 15 грудня 2023, 09:03
Визначальний момент для майбутнього не лише України, але насамперед для США. Якщо путін переможе, ми вчепимося одне одному в горлянку – Фіона Гілл
Політика
Визначальний момент для майбутнього не лише України, але насамперед для США. Якщо путін переможе, ми вчепимося одне одному в горлянку – Фіона Гілл
Переклад iPress – 14 грудня 2023, 16:37
Війна чи мир? Диктатура чи демократія? Майбутнє Європи на кону на саміті ЄС – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Війна чи мир? Диктатура чи демократія? Майбутнє Європи на кону на саміті ЄС – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 14 грудня 2023, 12:40
Зеленський у Вашингтоні. Як американські посадовці та експерти оцінюють результати візиту
Політика
Зеленський у Вашингтоні. Як американські посадовці та експерти оцінюють результати візиту
Переклад iPress – 14 грудня 2023, 09:11
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється