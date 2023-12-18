Ізраїль може почати наземну війну проти "Хезболли" в Лівані

Армія оборони Ізраїлю прагне відкинути війська "Хезболли" до річки Літані, що приблизно за 20 кілометрів від ізраїльського кордону.

Ізраїль може почати наземну війну на півдні Лівану проти угруповання "Хезболла".

Пр це повідомляє The Times.

Армія оборони Ізраїлю прагне відкинути війська "Хезболли" до річки Літані, що приблизно за 20 кілометрів від ізраїльського кордону. Ізраїль стурбований тим, що північ країни може постраждати від атаки, подібної до тої, що сталася 7 жовтня.

"Те, що сталося на півдні, ніщо в порівнянні з тим, що вони можуть зробити тут. Доктрина Ізраїлю полягає в тому, щоб перевести війну на інший бік", — сказав The Times старший офіцер ізраїльської армії.

Уряд Ізраїлю зараз обговорює, наскільки великою загрозою для країни є "Хезболла". Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант вважає, що країна повинна і далі посилювати стримування на півночі. Цього місяця Галлант оголосив, що "Хезболла" має перемістити свої сили на північ від річки Літані. Напередодні, 17 грудня, Галлант знову заявив, що Ізраїль хоче посилити свій північний кордон.

"Ми хочемо відновити мир, і ми зробимо це за допомогою угоди або силою з усіма наслідками, що випливають з цього", — сказав Галант.

Ізраїль і "Хезболла" воювали у 2006 році. Тоді загинули понад 1 200 ліванців і понад 160 ізраїльтян. Бої тривали місяць.

Угруповання "Хезболла", яке підтримує Іран, десятки разів атакувало кордон з Ізраїлем після нападу Хамас і під час війни в секторі Гази.

Раніше повідомлялось, що зраїль і Хамас відкриті до відновлення перемир'я і звільнення заручників, хоча залишаються розбіжності з приводу того, як це буде здійснюватися.