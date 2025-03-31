Ізраїль може погодитися на нове перемир'я в Секторі Гази

Для цього Хамас зобов'язаний звільнити приблизно половину заручників.

Ізраїль 31 березня запропонував тривале перемирʼя в Секторі Гази за умови, що бойовики Хамас повернуть половину заручників.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на заяви ізраїльських посадовців.

Водночас Цахал віддав нові накази про евакуацію та попередив про інтенсивні бойові дії на півдні Смуги. Агентство пише, що пропозиція не передбачає повного припинення війни, що триває з жовтня 2023 року.

Так, Ізраїль пропонує повернути половину з 24 живих заручників через майже 18 місяців після того, як їх захопили, а також половину з 35 загиблих. Якщо Хамас на це піде, перемирʼя може тривати від 40 до 50 днів, кажуть анонімні чиновники.

Напередодні премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що країна посилить військовий тиск на бойовиків, адже, на його думку, це найкращий спосіб повернути своїх громадян. Нетаньягу знову вимагав роззброєння супротивників, однак палестинські бойовики відкинули ці заклики — вони вважають це "червоною лінією".

Голова ізраїльського уряду сказав, що Хамас дозволять покинути сектор Гази в межах ширшого врегулювання війни. Воно включатиме пропозиції президента США Дональда Трампа стосовно «добровільної еміграції» палестинців. Військові Цахал 31 березня наказали мешканцям передмістя Рафаху переселитися в Аль-Мавасі, район на узбережжі.

Нагадаємо, перемир'я між Ізраїлем і Хамас розпочалося 19 січня. Домовленості передбачали, що Ізраїль видасть бойовикам затриманих палестинців, а вони звільнять заручників.