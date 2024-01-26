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ПОЛІТИКА

Ізраїль намагається спростувати звинувачення в геноциді шляхом розсекречення рішень кабінету міністрів – NYT

26 січня 2024, 18:59
Ізраїль намагається спростувати звинувачення в геноциді шляхом розсекречення рішень кабінету міністрів – NYT
Фото: з вільного доступу
Документи оприлюднили після звернення Південної Африки до Міжнародного суду ООН.

Південна Африка звинуватила Ізраїль у вчиненні геноциду в Газі. Ізраїльські юристи оскаржили звинувачення, надавши суду таємні накази цивільних і військових керівників Ізраїлю.

Про це повідомляє NYT.

Зокрема, Ізраїль розсекретив понад 30 секретних наказів урядових і військових керівників, які, за його словами, спростовують звинувачення у геноциді в Газі, а натомість демонструють зусилля, спрямовані на зменшення смертності серед палестинського цивільного населення.

Оприлюднення документів, з копіями яких ознайомилася газета The New York Times, відбулося після звернення до Міжнародного суду ООН Південної Африки, яка звинуватила Ізраїль у геноциді. Значною мірою справа ПАР ґрунтується на провокаційних публічних заявах ізраїльських лідерів, які, на думку ПАР, є доказом наміру вчинити геноцид.

Частиною захисту Ізраїлю є доведення того, що будь-які висловлювання політиків у громадськості були перекриті виконавчими рішеннями та офіційними наказами від військового кабінету Ізраїлю та вищого командування військ.

Суд, найвищий судовий орган ООН, почав розгляд справи цього місяця і повинен надати початкову відповідь на петицію Південної Африки, в якій може вимагати тимчасового припинення вогню, якнайшвидше, можливо, вже у п'ятницю.

Конвенція про геноцид 1948 року, в порушенні якої Південна Африка звинувачує Ізраїль, не визначає геноцид виключно як вбивство членів певної етнічної чи національної групи. Важливо, що вбивства повинні бути скоєні "з наміром знищити" цю групу.

"Все залежить від наміру," - каже Яніна Ділл, професор Оксфордського університету і співдиректор Оксфордського інституту етики, права і збройних конфліктів.

З цією метою і ПАР, і Ізраїль зосереджуються не лише на тому, що робили лідери і солдати, але й на тому, що вони говорили. Приблизно 400-сторінковий захист включає те, що, за словами Ізраїлю, є доказом того, що він прагнув законної війни з Хамасом, а не кампанії геноциду проти палестинців.

Серед розсекречених ізраїльських документів — підсумки засідань кабінету міністрів наприкінці жовтня, на яких прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу наказав відправити в Газу допомогу, паливо і воду. Він також доручив уряду вивчити можливість створення "зовнішніми суб'єктами" польових госпіталів для лікування жителів Гази, а також розглянути питання про швартування лікарського судна біля узбережжя території.

Згідно з оприлюдненими документами, найбільш декларативні заяви Нетаньягу були зроблені в листопаді.

"Прем'єр-міністр знову і знову наголошував на необхідності значного збільшення гуманітарної допомоги в Секторі Гази,"- йдеться в одному з розсекречених документів, який, за словами ізраїльських адвокатів, був взятий з протоколу засідання кабінету міністрів від 14 листопада.

"Рекомендується позитивно відреагувати на прохання США дозволити ввезення палива," - йдеться в іншому документі.

18 листопада, згідно з розсекреченим протоколом чергової зустрічі, Нетаньягу наголосив на "абсолютній необхідності" продовження надання базової гуманітарної допомоги.

Але досьє також є дуже засекреченим і не містить більшості інструкцій воєнного часу, наданих урядом та військовими. Доступні документи не включають накази за перші десять днів війни, коли Ізраїль заблокував допомогу Газі та перекрив доступ до електроенергії та води, які він зазвичай постачає на цю територію.

Хоча на винесення вердикту суду можуть піти роки, він може спробувати запровадити "тимчасові заходи" вже цього тижня. Ці заходи можуть включати символічну — і значною мірою нездійсненну — вимогу до Ізраїлю припинити свої атаки, поки суд радиться.

Для цього 17 суддів суду повинні визнати правдоподібним, що Ізраїль вбиває жителів Гази з навмисною метою знищити палестинців як групу, як стверджують експерти-міжнародники.

Дії, які можуть становити геноцид, можуть "бути ознаками війни, не будучи геноцидом. Тому дуже важливо продемонструвати цей намір", - сказала професор Ділл. 

Рішення ізраїльського кабінету міністрів можуть виявитися більш актуальними через кілька місяців, коли суд почне розглядати справу по суті. Судді повинні будуть вирішити, чи не було у Ізраїлю інших мотивів для вбивства палестинців, окрім геноциду, зазначають експерти.

Але на нинішньому етапі "тимчасових заходів", за словами експертів, суддям потрібно лише переконатися в правдоподібності позову ПАР, щоб зобов'язати Ізраїль призупинити свою кампанію.

Південна Африка намагалася довести наміри геноциду, цитуючи понад 50 коментарів і заяв, зроблених з жовтня ізраїльськими лідерами, законодавцями, солдатами і коментаторами.

Серед них — Йоав Ґалант, міністр оборони Ізраїлю, який заявив, що Ізраїль воює з "людськими тваринами"; Аміхай Еліягу, міністр у справах спадщини, який запропонував скинути ядерну бомбу на Газу; Ісаак Герцог, переважно церемоніальний президент країни, який назвав палестинців "цілим народом, який несе відповідальність"; і Гассан Аліан, ізраїльський генерал, який контролює розподіл допомоги в Газу.

Ізраїль також надав суду кілька електронних листів між військовими офіцерами і гуманітарними працівниками, які, за його словами, свідчать про його зусилля з постачання в Газу продовольства, медикаментів і вакцин. Якби Ізраїль мав намір масово знищити палестинське населення Гази, стверджують ізраїльтяни, він не співпрацював би з ООН для розповсюдження життєво необхідної допомоги.

В одному з електронних листів від високопосадовця ООН до ізраїльського офіцера, який контролює розподіл допомоги в Газі, містився детальний опис схваленого запиту на поставку на територію холодильників на сонячних батареях для зберігання вакцин і лабораторних тестів. Чиновник ООН підтвердив, що повідомлення були автентичними.

Міжнародні юридичні експерти заявили, що секретні накази та електронні листи надали важливий контекст, але суд буде вважати їх лише частиною загального зображення.

У поданні Ізраїлю міститься лише кілька рішень, прийнятих його урядом і військовим керівництвом з жовтня. Судді повинні будуть оцінити, чи розповідає досьє повну історію планів Ізраїлю, сказав Вільям А. Шабас, професор міжнародного права Міддлсекського університету в Лондоні, автор книги "Геноцид у міжнародному праві."

"Коли ви намагаєтеся довести, що ви не віддавали наказу робити щось, очевидно, що ви збираєтеся показати накази, які вказують на щось інше. А якщо є наказ зробити щось або план зробити це, ви цього не надасте", -, сказав професор Шабас. 

Міжнародний суд ООН виніс перші постанови за позовом ПАР проти Ізраїлю щодо можливого геноциду в секторі Гази. Суд зобовʼязав Ізраїль вжити низку тимчасових заходів для запобігання геноциду в секторі Гази, проте не постановив негайно припинити бої в межах військової операції Ізраїлю проти бойовиків Хамас.

ІзраїльООНгеноцидГаза

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