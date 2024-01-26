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ПОЛІТИКА

Міжнародний суд ООН виніс рішення по справі проти Ізраїлю щодо звинувачень у геноциді

26 січня 2024, 16:29
Міжнародний суд ООН виніс рішення по справі проти Ізраїлю щодо звинувачень у геноциді
Документи оприлюднили після звернення Південної Африки до Міжнародного суду ООН.

Міжнародний суд ООН виніс перші постанови за позовом ПАР проти Ізраїлю щодо можливого геноциду в секторі Гази. Суд зобовʼязав Ізраїль вжити низку тимчасових заходів для запобігання геноциду в секторі Гази, проте не постановив негайно припинити бої в межах військової операції Ізраїлю проти бойовиків Хамас.

Про це пише The Times of Israel і Al Jazeera, посилаючись на засідання Міжнародного суду в Гаазі.

Суд заявив, що має юрисдикцію виносити рішення в цій справі, тож зобовʼязав Ізраїль негайно "вжити заходів" про недопущення геноциду палестинського населення в секторі Гази.

Країна має не допускати закликів до геноциду, а ще не знищувати докази вчинення можливих злочинів у Газі. Також Ізраїль зобовʼязують сприяти поліпшенню гуманітарної ситуації в секторі Гази, тобто забезпечити доступ палестинців до базових умов і гуманітарної допомоги. Від Ізраїлю також вимагають ідентифікувати і притягати до відповідальності тих, хто, ймовірно, скоює злочини проти палестинців.

Окремо суд вимагає негайного звільнення заручників, яких утримує Хамас та інші збройні угруповання в секторі Гази.

Ізраїль має відзвітувати про вжиті заходи перед судом через місяць.

Постанова суду зосереджена не на основному звинуваченні у справі — чи мав місце геноцид, а на терміновому втручанні. Проти військової операції суд не виступив. Фактично Ізраїль зобовʼязали мінімізувати загибель цивільних і руйнування.

Південно-Африканська Республіка продовжить діяти в межах глобальних інституцій для захисту прав палестинців у Газі.

ООНПАРгеноцидГаза

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