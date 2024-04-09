США не бачать жодних доказів того, що Ізраїль вчинив геноцид – Остін

Коментарі очільника Міноборони з'явилися на тлі посилення тиску на адміністрацію Байдена і демократів через підтримку конфлікту з боку США.

Глава Пентагону Ллойд Остін відкинув аргументи про те, що Ізраїль здійснює геноцид проти палестинців у Газі, заявивши, що не бачив жодних доказів, які б це підтверджували.

Про це повідомляє Politico.

"У нас немає жодних доказів того, що Ізраїль здійснює геноцид в Газі", – заявив Остін в Сенатському комітеті з питань збройних сил під час бюджетних слухань, де його свідчення кілька разів переривали протестувальники.

У виданні нагадують, що заяви керманича Пентагону з'явилися на тлі посилення тиску на Вашингтон у зв'язку з підтримкою конфлікту з боку США.

Нагадаємо, директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс висунув нову пропозицію щодо припинення вогню в секторі Гази. За його планом, Хамас звільнить 40 із понад 100 бранців, яких досі утримують у Газі, в обмін на звільнення з ізраїльських в'язниць 900 палестинських ув'язнених, зокрема 100 засуджених за звинуваченням у тероризмі, протягом шеститижневого припинення вогню в Газі.