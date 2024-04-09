У США зробили нову пропозицію щодо припинення війни у Секторі Гази – WSJ
Директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс висунув нову пропозицію щодо припинення вогню в секторі Гази.
Про це пише The Wall Street Journal.
За його планом, Хамас звільнить 40 із понад 100 бранців, яких досі утримують у Газі, в обмін на звільнення з ізраїльських в'язниць 900 палестинських ув'язнених, зокрема 100 засуджених за звинуваченням у тероризмі, протягом шеститижневого припинення вогню в Газі.
У США також висунули пропозицію дозволити мирним палестинцям без обмежень повертатися в північну частину Гази з півдня.
"Ізраїль не хотів дозволяти це, побоюючись, що бойовики Хамас змішаються з цивільним населенням і повернуться в райони, які, за словами Ізраїлю, вже очищені. Раніше ізраїльські переговорники пропонували дозволити 60 тисячам палестинців повернутися туди", - мовиться у повідомленні.