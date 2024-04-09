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У США зробили нову пропозицію щодо припинення війни у Секторі Гази – WSJ

09 квітня 2024, 14:33
У США зробили нову пропозицію щодо припинення війни у Секторі Гази – WSJ
Фото: AFP
Пропозиція, зокрема, вимагає від Хамасу надати список 40 заручників, яких він звільнить, включно з п'ятьма жінками-солдатами.

Директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс висунув нову пропозицію щодо припинення вогню в секторі Гази.

Про це пише The Wall Street Journal.

За його планом, Хамас звільнить 40 із понад 100 бранців, яких досі утримують у Газі, в обмін на звільнення з ізраїльських в'язниць 900 палестинських ув'язнених, зокрема 100 засуджених за звинуваченням у тероризмі, протягом шеститижневого припинення вогню в Газі.

У США також висунули пропозицію дозволити мирним палестинцям без обмежень повертатися в північну частину Гази з півдня. 

"Ізраїль не хотів дозволяти це, побоюючись, що бойовики Хамас змішаються з цивільним населенням і повернуться в райони, які, за словами Ізраїлю, вже очищені. Раніше ізраїльські переговорники пропонували дозволити 60 тисячам палестинців повернутися туди", - мовиться у повідомленні.

Сектор Газивійна в Україніросія окупанти

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