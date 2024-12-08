Ізраїль наносить удари по авіабазах Сирії – ЗМІ

Вони знаходяться на півдні країни.

Армія оборони завдає численних ударів по авіабазах на півдні Сирії: цілями стали склади та авіабаза.

Про це повідомляє газета The Times of Israel.

Сирійські ЗМІ пишуть про удари ізраїльської авіації в районах Дараа і Сувейда на півдні Сирії, поруч з ізраїльським кордоном, а також по авіабазі Меззе, недалеко від столиці Дамаска.

Цілями для ударів були склади боєприпасів і зброї на авіабазі Халхалах в Сувейді, кілька об'єктів у провінції Дараа та авіабаза Меззе.

Наразі офіційних коментарів з боку армії Ізраїля немає, але цьому у соцмережах з'явились фото з місця, на яких видно дим в місцях ударів.

Раніше повідомлялось, що ізраїльські військові готуються дати відсіч можливим загрозам з боку сирійських повстанців.

Військові розробляють варіанти реагування на події, які можуть підірвати суверенітет Ізраїлю.