Ізраїль назвав Amnesty International антисемітською організацією
Про це повідомляє Politico.
Сьогодні організація Amnesty International закликала до негайного припинення вогню усіма сторонами.
"Необхідні термінові дії, щоб захистити цивільне населення та запобігти подальшому приголомшливому рівню людських страждань", - заявила генеральний секретар організації Агнес Калламар.
Вона додала, що воєнні злочини були скоєні усіма сторонами, викликала жорстку відповідь Ізраїлю.
Речник ізраїльського МЗС Ліор Хаят, сказав, що Amnesty International є антисемітською організацією, яка упереджено ставиться до Ізраїлю і організації бракує моральних повноважень, щоб позиціонувати себе правозахисною організацією.
"Мовчання організації після звірств, вчинених терористами Хамас 7 жовтня, коли понад 1400 ізраїльтян, зокрема немовлят, дітей, жінок та людей похилого віку, були вбиті, а понад 220 людей були викрадені до сектору Гази, служить лише для того, щоб продемонструвати, що Amnesty International є пропагандистською організацією, що працює на терористів Хамас", - наголосив Хаят.
Нагадаємо, що бойовики Сектора Гази запустили по Ізраїлю кілька десятків ракет.