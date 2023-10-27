Ізраїль назвав Amnesty International антисемітською організацією

Речник МЗС Ізраїлю Ліор Хаят заявив, що Amnesty International ставиться до Ізраїлю з упередженням.

Про це повідомляє Politico.

Сьогодні організація Amnesty International закликала до негайного припинення вогню усіма сторонами.

"Необхідні термінові дії, щоб захистити цивільне населення та запобігти подальшому приголомшливому рівню людських страждань", - заявила генеральний секретар організації Агнес Калламар.

Вона додала, що воєнні злочини були скоєні усіма сторонами, викликала жорстку відповідь Ізраїлю.

Речник ізраїльського МЗС Ліор Хаят, сказав, що Amnesty International є антисемітською організацією, яка упереджено ставиться до Ізраїлю і організації бракує моральних повноважень, щоб позиціонувати себе правозахисною організацією.

"Мовчання організації після звірств, вчинених терористами Хамас 7 жовтня, коли понад 1400 ізраїльтян, зокрема немовлят, дітей, жінок та людей похилого віку, були вбиті, а понад 220 людей були викрадені до сектору Гази, служить лише для того, щоб продемонструвати, що Amnesty International є пропагандистською організацією, що працює на терористів Хамас", - наголосив Хаят.

Нагадаємо, що бойовики Сектора Гази запустили по Ізраїлю кілька десятків ракет.