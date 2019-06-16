ПОЛІТИКА НОВИНИУряд Ізраїлю присвоїв одному з поселень на Голанських висотах назву на честь президента США Дональда Трампа.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ізраїль назвав поселення на Голанських висотах на честь Трампа
Голани є ізраїльськими і залишаться такими назавжди
Фото: apnews.com
Про це повідомляє "Громадське".
Кабінет прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху зібрався 16 червня на урочисту зустріч на гірському плато біля нового поселення, яке називатиметься Рамат Трамп — Висоти Трампа.
У такий спосіб уряд Нетаньяху вирішив вшанувати "великого друга Ізраїлю" Дональда Трампа, який визнав суверенітет країни над цими висотами.
"Голани є ізраїльськими і залишаться такими назавжди", - сказав очільник уряду.
Невідомо, коли почнеться розбудова поселення, поки це ізольований форпост, у якому мешкають 10 людей. Уряд розраховує, що нова назва приверне увагу людей.
25 березня президент США Дональд Трамп офіційно визнав Голанські висоти територією Ізраїлю, підписавши відповідну декларацію.
Нагадаємо, що Трамп звинуватив The New York Times у державній зраді через статті про кібератаки США на Росію
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16 06 2019 21:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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