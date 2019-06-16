Ізраїль назвав поселення на Голанських висотах на честь Трампа Голани є ізраїльськими і залишаться такими назавжди

Уряд Ізраїлю присвоїв одному з поселень на Голанських висотах назву на честь президента США Дональда Трампа.

Фото: apnews.com

Про це повідомляє "Громадське" Кабінет прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху зібрався 16 червня на урочисту зустріч на гірському плато біля нового поселення, яке називатиметься Рамат Трамп — Висоти Трампа. У такий спосіб уряд Нетаньяху вирішив вшанувати "великого друга Ізраїлю" Дональда Трампа, який визнав суверенітет країни над цими висотами. "Голани є ізраїльськими і залишаться такими назавжди", - сказав очільник уряду. Невідомо, коли почнеться розбудова поселення, поки це ізольований форпост, у якому мешкають 10 людей. Уряд розраховує, що нова назва приверне увагу людей. 25 березня президент США Дональд Трамп офіційно визнав Голанські висоти територією Ізраїлю, підписавши відповідну декларацію. Нагадаємо, що Трамп звинуватив The New York Times у державній зраді через статті про кібератаки США на Росію

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