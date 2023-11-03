Ізраїль перестав інформувати росію про атаки в Сирії

Уряд Ізраїлю перестав інформувати росію про атаки у Сирії після початку війни проти терористичного угруповання Хамас.

Про це пише Bloomberg.

В кінці жовтня ізраїльські військові літаки розбомбили сирійську військову базу в південній провінції Дараа.

Це сталося після того, як Ізраїль розкинув листівки із застереженнями сирійських військ не дозволяти Ірану та його поплічникам діяти біля кордону з Ізраїлем, пише видання.

За пару днів до того Ізраїль завдав удару по складу зброї на сирійській базі на півдні країни, де разом із сирійськими військами працюють іранські офіцери і бойовики її проксі групи Хезболла.

Через атаку загинуло більше десятка сирійських солдатів і офіцерів.

Ізраїльські військові літаки також атакували радари повітряного спостереження на сусідньому об'єкті.

На об’єкті поруч з цією базою час від часу присутні військовослужбовці російської військової поліції. Незрозуміло, чи були вони там, коли Ізраїль завдав удару. Своєю чергою, сирійські військові визнали обидві атаки.

І про всі ці удари Ізраїль не повідомляв росію заздалегідь.

Ізраїльські попередження росії приносили користь двом країнам.

Ще 5 років тому президент росії Володимир путін запевнив прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, що зробить усе, щоб Іран і Хезболла не змогли закріпитися на південному заході Сирії, навпроти Голанських висот.

Ми також писали, що напад Хамас поклав край делікатній угоді між росією та Ізраїлем.