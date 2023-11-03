Ізраїль перестав інформувати росію про атаки в Сирії
Про це пише Bloomberg.
В кінці жовтня ізраїльські військові літаки розбомбили сирійську військову базу в південній провінції Дараа.
Це сталося після того, як Ізраїль розкинув листівки із застереженнями сирійських військ не дозволяти Ірану та його поплічникам діяти біля кордону з Ізраїлем, пише видання.
За пару днів до того Ізраїль завдав удару по складу зброї на сирійській базі на півдні країни, де разом із сирійськими військами працюють іранські офіцери і бойовики її проксі групи Хезболла.
Через атаку загинуло більше десятка сирійських солдатів і офіцерів.
Ізраїльські військові літаки також атакували радари повітряного спостереження на сусідньому об'єкті.
На об’єкті поруч з цією базою час від часу присутні військовослужбовці російської військової поліції. Незрозуміло, чи були вони там, коли Ізраїль завдав удару. Своєю чергою, сирійські військові визнали обидві атаки.
І про всі ці удари Ізраїль не повідомляв росію заздалегідь.
Ізраїльські попередження росії приносили користь двом країнам.
Ще 5 років тому президент росії Володимир путін запевнив прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, що зробить усе, щоб Іран і Хезболла не змогли закріпитися на південному заході Сирії, навпроти Голанських висот.
Ми також писали, що напад Хамас поклав край делікатній угоді між росією та Ізраїлем.