Ізраїль не закінчить війну, поки Хамас не буде знищено

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що Ізраїль не закінчить війну в секторі Газа, поки не буде повністю ліквідовано угрупування Хамас.

Про це повідомляє місцеве видання The Times of Israel.

"Терористам нікому допомагати, це лише питання нашого рішення, про що ми подбаємо в першу чергу, а про що в другу", - сказав Галант.

Він додав, що чи не закінчимо цю війну, не ліквідувавши Хамас.

"Такої ситуації не буде. Не буде Хамас як правлячої організації. Це займе стільки часу, скільки буде потрібно", - заявив ізраїльський міністр.

Попри це вчора Ізраїль погодився на умови припинення вогню в Газі. Тепер Хамас повинен вирішити.