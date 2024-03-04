Ізраїль не закінчить війну, поки Хамас не буде знищено
Про це повідомляє місцеве видання The Times of Israel.
"Терористам нікому допомагати, це лише питання нашого рішення, про що ми подбаємо в першу чергу, а про що в другу", - сказав Галант.
Він додав, що чи не закінчимо цю війну, не ліквідувавши Хамас.
"Такої ситуації не буде. Не буде Хамас як правлячої організації. Це займе стільки часу, скільки буде потрібно", - заявив ізраїльський міністр.
Попри це вчора Ізраїль погодився на умови припинення вогню в Газі. Тепер Хамас повинен вирішити.