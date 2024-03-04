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Ізраїль не закінчить війну, поки Хамас не буде знищено

04 березня 2024, 11:19
Ізраїль не закінчить війну, поки Хамас не буде знищено
Фото: з вільного доступу
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що Ізраїль не закінчить війну в секторі Газа, поки не буде повністю ліквідовано угрупування Хамас.

Про це повідомляє місцеве видання The Times of Israel.

"Терористам нікому допомагати, це лише питання нашого рішення, про що ми подбаємо в першу чергу, а про що в другу", - сказав Галант.

Він додав, що чи не закінчимо цю війну, не ліквідувавши Хамас. 

"Такої ситуації не буде. Не буде Хамас як правлячої організації. Це займе стільки часу, скільки буде потрібно", - заявив ізраїльський міністр. 

Попри це вчора Ізраїль погодився на умови припинення вогню в Газі. Тепер Хамас повинен вирішити.

 

ХАМАСІзраїльвійна

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