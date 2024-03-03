Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Ізраїль погодився на умови припинення вогню в Газі. Тепер Хамас повинен вирішити – AP

03 березня 2024, 10:03
Ізраїль погодився на умови припинення вогню в Газі. Тепер Хамас повинен вирішити – AP
Фото: facebook.com idfonline
Міжнародні посередники тижнями працювали над тим, щоб досягти угоди про призупинення бойових дій перед початком священного для мусульман місяця Рамадан приблизно 10 березня.

Ізраїль схвалив попередній текст угоди про припинення вогню в Секторі Газа та звільнення заручників. Тепер на цю угоду мають погодитися бойовики руху Хамас.

Про це повідомляє Associated Press.

Міжнародні посередники тижнями працювали над тим, щоб досягти угоди про призупинення бойових дій перед початком священного для мусульман місяця Рамадан приблизно 10 березня. Угода, ймовірно, також дозволить надати допомогу сотням тисяч мешканців на півночі Сектору Газа, яким через бойові дії загрожує голод.

Як розповів виданню Associated Press високопоставлений чиновник адміністрації США, за день до переговорів Ізраїль "більш-менш прийняв" угоду, яка включає шеститижневе припинення вогню, а також звільнення Хамасом заручників, які вважаються вразливими, включаючи хворих, поранених, людей похилого віку та жінок.

"Наразі м’яч на полі Хамас, і ми продовжуємо наполягати на цьому якомога сильніше", - додав представник адміністрації США.

Офіційні особи з Ізраїлю та Хамас поки що цю інформацію не коментували. А високопоставлений єгипетський чиновник сказав Associated Press, що посередники Єгипет і Катар, як очікується, отримають відповідь від Хамас вже під час переговорів у Каїрі, які заплановані на 3 березня.

У жовтні 2023 року бойовики руху Хамас атакували Ізраїль з території Сектору Газа. За офіційними даними, у перші дні атаки бойовики вбили 1200 цивільних та солдатів і викрали близько 250 людей.

Хамас: Ізраїль

Останні матеріали

Послабити Штати? Та байдуже. Чому Трамп намагається зробити так, щоб Україна програла? – Енн Епплбом
Політика
Послабити Штати? Та байдуже. Чому Трамп намагається зробити так, щоб Україна програла? – Енн Епплбом
Переклад iPress – 01 березня 2024, 15:17
Харків: боротьба триває. Проблеми українців для Заходу в темряві, яку зрідка освітлює штучне світло фотосесій їхніх політиків – Джейд МакГлинн
Cуспільство
Харків: боротьба триває. Проблеми українців для Заходу в темряві, яку зрідка освітлює штучне світло фотосесій їхніх політиків – Джейд МакГлинн
Переклад iPress – 01 березня 2024, 11:58
Після Авдіївки: в обороні. Україні бракує інженерних сил та ресурсів, а росіянам досвідчених солдатів та техніки – Frontelligence Insight
Політика
Після Авдіївки: в обороні. Україні бракує інженерних сил та ресурсів, а росіянам досвідчених солдатів та техніки – Frontelligence Insight
Переклад iPress – 01 березня 2024, 08:18
Третій рік війни. Плани 2024: путін vs Зеленський – Мік Раян
Політика
Третій рік війни. Плани 2024: путін vs Зеленський – Мік Раян
Переклад iPress – 29 лютого 2024, 15:37
росіяни продовжують втрачати особовий склад і техніку. ЗСУ відновлюють контроль над деякими населеними пунктами – Том Купер
Cуспільство
росіяни продовжують втрачати особовий склад і техніку. ЗСУ відновлюють контроль над деякими населеними пунктами – Том Купер
Переклад iPress – 29 лютого 2024, 12:04
Втручання росії у американські вибори 2024 року вже почалося. США остерігаються діпфейків – NBC News
Політика
Втручання росії у американські вибори 2024 року вже почалося. США остерігаються діпфейків – NBC News
Переклад iPress – 29 лютого 2024, 08:11
Треба мислити нестандартно. Як зробити життя путіна нестерпним – Тімоті Еш
Політика
Треба мислити нестандартно. Як зробити життя путіна нестерпним – Тімоті Еш
Переклад iPress – 28 лютого 2024, 16:38
Війна, яку путін не може виграти. У війні в довгу Давиду значно важче перемогти Голіафа – Лоуренс Фрідман
Політика
Війна, яку путін не може виграти. У війні в довгу Давиду значно важче перемогти Голіафа – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 28 лютого 2024, 12:39
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється