Ізраїль погодився на умови припинення вогню в Газі. Тепер Хамас повинен вирішити – AP

Міжнародні посередники тижнями працювали над тим, щоб досягти угоди про призупинення бойових дій перед початком священного для мусульман місяця Рамадан приблизно 10 березня.

Ізраїль схвалив попередній текст угоди про припинення вогню в Секторі Газа та звільнення заручників. Тепер на цю угоду мають погодитися бойовики руху Хамас.

Про це повідомляє Associated Press.

Міжнародні посередники тижнями працювали над тим, щоб досягти угоди про призупинення бойових дій перед початком священного для мусульман місяця Рамадан приблизно 10 березня. Угода, ймовірно, також дозволить надати допомогу сотням тисяч мешканців на півночі Сектору Газа, яким через бойові дії загрожує голод.

Як розповів виданню Associated Press високопоставлений чиновник адміністрації США, за день до переговорів Ізраїль "більш-менш прийняв" угоду, яка включає шеститижневе припинення вогню, а також звільнення Хамасом заручників, які вважаються вразливими, включаючи хворих, поранених, людей похилого віку та жінок.

"Наразі м’яч на полі Хамас, і ми продовжуємо наполягати на цьому якомога сильніше", - додав представник адміністрації США.

Офіційні особи з Ізраїлю та Хамас поки що цю інформацію не коментували. А високопоставлений єгипетський чиновник сказав Associated Press, що посередники Єгипет і Катар, як очікується, отримають відповідь від Хамас вже під час переговорів у Каїрі, які заплановані на 3 березня.

У жовтні 2023 року бойовики руху Хамас атакували Ізраїль з території Сектору Газа. За офіційними даними, у перші дні атаки бойовики вбили 1200 цивільних та солдатів і викрали близько 250 людей.