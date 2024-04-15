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Ізраїль заявив, що Хамас відхилив останню пропозицію про призупинення вогню після нападу Ірану – Bloomberg

15 квітня 2024, 10:53
Ізраїль заявив, що Хамас відхилив останню пропозицію про призупинення вогню після нападу Ірану – Bloomberg
Місто Газа: палестинець веде своє стадо овець повз житловий комплекс, який був сильно пошкоджений в ході боїв між Ізраїлем і ХАМАС. 13 серпня 2014. Фото: АFР
Заяву ізраїльської служби зовнішньої розвідки Моссад оприлюднила канцелярія прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу.

Ізраїль заявив, що бойовики Хамасу відхилили останню пропозицію посередників про призупинення вогню на тлі зростання напруги після нападу Ірану на єврейську державу.

Про це пише Bloomberg із посиланням на ізраїльську службу зовнішньої розвідки Моссад.

Хоча розвідники прямо "не назвали причиною удари безпілотників і ракет Ірану по Ізраїлю", вони зазначають, що лідер Хамасу у Газі Яхья Сінвар “продовжує використовувати напругу з Іраном” і "не хоче гуманітарної угоди та повернення заручників".

Заяву Моссаду, який веде переговори Ізраїлю з Хамасом, оприлюднила канцелярія прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу. За його словами, Єрусалим продемонстрував велику гнучкість у переговорах, які тривають за посередництва США, Катару та Єгипту.

Песимізм контрастує з заявами ізраїльських офіційних осіб минулого тижня про прогрес у переговорах щодо перемир’я в Газі, яке включатиме звільнення заручників, утримуваних Хамасом, і палестинських в’язнів”, − додає видання.

війна в Україніросія окупантиХамас: Ізраїль

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