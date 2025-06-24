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Ізраїль офіційно погодився на припинення війни

24 червня 2025, 10:03
Ізраїль офіційно погодився на припинення війни
Фото: з вільного доступу
Єрусалим досяг усіх цілей операції.

Пізно ввечері понеділка прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху скликав кабінет міністрів разом із міністром оборони, начальником Генштабу та головою Моссада, щоб доповісти, що "Ізраїль досяг усіх цілей операції і навіть більше". 

Про це повідомляє пресслужба уряду Ізраїлю.

"Ізраїль усунув подвійну безпосередню екзистенційну загрозу як у ядерній сфері, так і у сфері балістичних ракет", - пишуть медіа. 

Також повідомляється, що Цахал досяг повного контролю над повітряним простором Тегерана, завдала серйозної шкоди військовому керівництву і знищила десятки об'єктів центрального іранського уряду.

"Ізраїль дякує президенту Трампу та Сполученим Штатам за їх оборонну підтримку та участь у ліквідації іранської ядерної загрози. У світлі досягнення цілей операції та за повної координації з президентом Трампом Ізраїль погодився на пропозицію президента про двостороннє припинення вогню.Ізраїль жорстко реагуватиме на будь-яке порушення режиму припинення вогню", - заявили в уряді.

"Це кінець війни. Велика подія для Ізраїлю та світу", - прокоментував ситуацію Дональд Трамп у коментарі для Axios.

Нагадаємо, що напередодні Трамп заявив, що Ізраїль та Іран погодилися завершити війну.

 

Ізраїльвійна

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