Ізраїль оголосив генсека ООН персоною нон-грата

Антоніу Гутеррешу заборонено в'їзд до країни.

В Ізраїлі генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша оголошено персоною нон-грата.

Про це повідомив міністр закордонних справ цієї країни Ісраель Кац.

Він повідомив, що відтепер Гутеррешу заборонено в'їзд до Ізраїлю. За словами дипломата, такі кроки пов'язані з заявою Гутерреша після атаки балістичними ракетами Ірану по Ізраїлю:

"Будь-хто, хто не може однозначно засудити жахливу атаку Ірану на Ізраїль, не заслуговує ступати на ізраїльську землю. Це антиізраїльський генсек, який підтримує терористів, ґвалтівників і вбивць", – наголосив Кац.