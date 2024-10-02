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Ізраїль оголосив генсека ООН персоною нон-грата

02 жовтня 2024, 15:33
Ізраїль оголосив генсека ООН персоною нон-грата
Фото: РБК-Україна
Антоніу Гутеррешу заборонено в'їзд до країни.
В Ізраїлі генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша оголошено персоною нон-грата.
 
Про це повідомив міністр закордонних справ цієї країни Ісраель Кац.
 
Він повідомив, що відтепер Гутеррешу заборонено в'їзд до Ізраїлю. За словами дипломата, такі кроки пов'язані з заявою Гутерреша після атаки балістичними ракетами Ірану по Ізраїлю:
 
"Будь-хто, хто не може однозначно засудити жахливу атаку Ірану на Ізраїль, не заслуговує ступати на ізраїльську землю. Це антиізраїльський генсек, який підтримує терористів, ґвалтівників і вбивць", – наголосив Кац.
 
Після іранської атаки по Ізраїлю Гутерреш написав, що засуджує розширення конфлікту на Близькому Сході "з ескалацією за ескалацією, це має припинитися, нам абсолютно необхідно припинення вогню".
 
"Ізраїль продовжить захищати своїх громадян і відстоювати свою національну гідність, з Антоніу Гутеррешем або без нього", - резюмував головний ізраїльський дипломат.
 
Нагадаємо, що напередодні Іран здійснив масований пуск ракет в бік Ізраїлю. Вибухи тривали близько години. Загальна кількість балістичних ракет приблизно вдвічі перевищує кількість запущених Іраном у квітні. Тоді 99% з них були перехоплені.

 

війна в Україніросія окупантиАнтоніу ГутеррешІзраїль

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