Ізраїль оголосив про смерть лідера ХАМАСу
Про це повідомляє The Times of Israel.
"Лідер терористичного угруповання ХАМАС в секторі Газа Яхья Синвар мертвий", - заявив головний речник ЦАХАЛ контр-адмірал Данієль Хагарі на пресконференції.
Хагарі додав, що військове і політичне керівництво ХАМАС, всі його активи вразливі та приречені.
Яхья Синвар – командувач кампанії, і він мертвий", – сказав Хагарі.
Інших деталей не повідомив.
Відомо, що у ХАМАС два головних лідера – Яхья Синвар та Ісмаїл Ханія.
За даними палестинських ЗМІ, останній з них може перебувати в Катарі.
Зазначимо, атака тривала з ранку 7 жовтня.