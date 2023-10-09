Масмедіа Палестини повідомляли в суботу, що будинок Яхьї Синвара був розбомблений, але Ізраїль не підтверджував цю інформацію.

Про це повідомляє The Times of Israel.

"Лідер терористичного угруповання ХАМАС в секторі Газа Яхья Синвар мертвий", - заявив головний речник ЦАХАЛ контр-адмірал Данієль Хагарі на пресконференції.

Хагарі додав, що військове і політичне керівництво ХАМАС, всі його активи вразливі та приречені.

Яхья Синвар – командувач кампанії, і він мертвий", – сказав Хагарі.

Інших деталей не повідомив.

Відомо, що у ХАМАС два головних лідера – Яхья Синвар та Ісмаїл Ханія.

За даними палестинських ЗМІ, останній з них може перебувати в Катарі.

Зазначимо, атака тривала з ранку 7 жовтня.