Ізраїль передає Україні пристрої для боротьби з іранськими дронами

Тель-Авів вважає за краще заплющувати очі на угоду, попри передачу апаратів класу "передової оборонної технології"

Одна з оборонних компаній Ізраїля передає Україні свої антидронні пристрої.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Zaman Israel.

В Ізраїлі вважають за краще заплющувати очі на угоду, попри передачу апаратів класу "передової оборонної технології"

Стало відомо, що ізраїльська оборонна промисловість продає українській армії системи для перехоплення та знищення безпілотників, які використовують для перехоплення безпілотних літальних апаратів російської армії.

Продаж здійснюється через Польщу в обхід заборони на продаж зброї в Україну.

Антидрони можуть використовуватися для боротьби з іранськими безпілотниками, які стали проблемою – їх важко засікти ППО через невеликий розмір та невелику висоту.

Як раніше повідомляв iPress, Повітряні сили ЗСУ підтверджують застосування російською армією в Україні іранських безпілотників Shahed 136 та інших модифікацій.

Баражуючий боєприпас Shahed 136 – це не високоточна зброя. Імовірно, його ефективна дальність польоту становить від 1000 кілометрів з можливістю доставляти бойову частину вагою 50 кілограмів. Летить такий безпілотник на висоті від 60 до 4000 метрів з крейсерською швидкістю близько 180 км/год.

БПЛА має гучний двигун MD 550 або 3W, тому ударний дрон можна почути завчасно. Знищити безпілотник можна будь-яким засобом протиповітряної оборони, а виявити за допомогою радару.