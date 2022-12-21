Ізраїль передав Херсонщині 17 генераторів

Ізраїль передав установам Херсонської області 17 генераторів різної потужності.

Про це повідомляє Міністерство енергетики

У повідомленні Міненерго йдеться про те, що Ізраїль передає Херсонщині 17 генераторів різної потужності – 110 кВА, 170 кВА, 220 кВА та 250 кВА.

"Передача цих генераторів дає потужний імпульс для відновлення регіону в цілому. Така підтримка показує, що всі об’єднуються, аби зробити життя людей на деокупованих територіях нормальним і цивілізованим, на відміну від того, що вони відчували під окупацією", - заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

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