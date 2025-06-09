Ізраїль передав Україні системи Patriot

Єрусалим використовував їх з 90-х років.

Україна від Ізраїлю отримала зенітні ракетні комплекси Patriot.

Про це заявив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський в інтерв'ю Марічці Довбенко.

"Системи Patriot, які ми колись отримали від Сполучених Штатів, тепер знаходяться в Україні. Це ізраїльські системи, які були на озброєнні Ізраїлю на початку 90-х. Ми погодились їх передати Україні. І про це, на жаль, не дуже багато говорили. Але коли кажуть, що Ізраїль не допоміг у військовому плані, це не так. Це неправда", - сказав Бродський.

Інших деталей посол Ізраїлю не розкрив.

Рік тому ми писали, що Ізраїль повністю відмовляється від систем Patriot.