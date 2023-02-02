Ізраїль перегляне політику щодо поставок зброї Україні – ЗМІ

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу наказав переглянути політику поставок озброєння для України. Водночас високопоставлені чиновники не очікують суттєвих змін у цьому питанні.

Про це повідомляє Walla.

Зазначається, що на Ізраїль посилюється тиск з боку США, конгресменів-демократів і республіканців та інших урядів Заходу щодо надання Україні військової допомоги. Більшість закликів були відхилені через побоювання створити напруженість у відносинах з росією, оскільки це може зашкодити ізраїльській безпеці в Сирії.

Водночас Вашингтон був занепокоєний тим, що новий уряд Ізраїлю може зайняти більш проросійську позицію на тлі тісних відносин Нетаньягу з російським диктатором владіміром путіним.

Як відзначають високопоставлені чиновники, перегляд політики здійснюється під керівництвом штабу національної безпеки в офісі прем'єр-міністра із залученням міністерства оборони, міністерства закордонних справ і Моссаду.

В понеділок Нетаньягу повідомив держсекретарю про те, що Ізраїль під його керівництвом робитиме для України не менше, ніж попередній уряд. Після серії візитів представників адміністрації Джо Байдена до Ізраїлю, Штати розуміють, що прем'єр не має наміру рухатись у бік росії.

Тим часом в оборонному й розвідувальному відомствах зростає група високопоставлених чиновників, які вважають, що Ізраїль повинен змінити свою політику й надати військову допомогу Україні таким чином, аби не "порвати мотузу" з росією. Наприклад, надання дозволу третім країнам передавати Україні певні ізраїльські системи озброєнь, які знаходяться в їхньому володінні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що готовий виконувати посередницьку роль у переговорах між Україною та росією, якщо йому це знову запропонують обидві країни та США.